mObywatel to aplikacja rządowa, z której wielu z nas korzysta na co dzień. Niedawno resort nakreślił przyszłość platformy i wiemy, że dużą rolę mają odegrać tutaj usługi. W planach jest także integracja ze sztuczną inteligencją, co zapewni nowe funkcje. Na jakim etapie znajduje się ten projekt? Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił wiceminister cyfryzacji, Dariusz Standerski.