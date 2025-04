mObywatel to aplikacja rządowa, która w przyszłości ma skupiać się głównie na usługach, ale znajdziemy w niej także sporo cyfrowych odpowiedników różnych dokumentów. To właśnie z myślą o tej funkcji resort przygotował ciekawą nowość, co znacząco ułatwia dostęp do wybranych opcji.

Skróty na dokumentach w aplikacji mObywatel

Nowa funkcja z aplikacji mObywatel została nazwana Skróty na dokumentach. W oficjalnym wykazie zmian ostatniej aktualizacji platformy nowość opisano w następujący sposób.

Wprowadziliśmy nową funkcję w aplikacji: Skróty na dokumentach. Od teraz możesz łatwo i szybko przejść do konkretnych opcji w dokumencie (np. Potwierdź swoje dane) lub skorzystać z usług z nim powiązanych

Nowa funkcja ma postać przycisków, które dodano na kartach poszczególnych dokumentów. Dla przykładu w mDowodzie pojawiają się cztery skróty i są to:

Potwierdź swój dane

Dane dowodu osobistego

Zastrzeż PESEL

Pozostałe skróty (a w nim Mandaty, Wybory i Usuń Dokument)Ł

Widzimy, że wspomniane skróty w przypadku danego dokumentu dają szybki i wygodny dostęp do powiązanych z nim opcji. Ułatwia to korzystanie z tych funkcji, a same przyciski mają czytelną postać ikonek z krótkimi opisami.

mObywatel z wygodną zmianą PIN do podpisu osobistego

Skróty na dokumentach to nie jedyna nowość z ostatniej aktualizacji aplikacji mObywatel. Dodano jeszcze jedną funkcję i jest to wygodna zmiana PIN-u do podpisu cyfrowego, bez używania PUK-u.

Wdrożyliśmy także możliwość wygodnej zmiany PIN do podpisu osobistego na inny, bez użycia PUK. Wystarczy, że podasz poprzednio używany kod PIN. Zmiany dokonasz z poziomu szczegółów Twojego dowodu osobistego w aplikacji

Ponadto resort wspomina o wprowadzeniu drobnych poprawek, które usprawniają ogólne działanie aplikacji. Nowa aktualizacja jest już udostępniana na iPhone'y z poziomu sklepu App Store. Wkrótce powinna trafić także na urządzenia z Androidem.

