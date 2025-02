mObywatel to darmowa aplikacja mobilna rozwijana przez Ministerstwo Cyfryzacji. Polscy Obywatele mają w niej dostęp do usług urzędowych oraz dokumentów w formie elektronicznej. Po skonfigurowaniu zastępuje ona dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny i nie tylko. W aplikacji można również składać wnioski, realizować e-recepty, a nawet opłacać podatki. Do mObywatela zmierza też nowy dokument elektroniczny - legitymacja OSP, z której skorzystają strażacy-ochotnicy.

mObywatel nie działa? Pobierz aktualizację

Choć jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że aplikacje czy witryny internetowe - w tym również państwowe - bywają niedopracowane i stwarzają problemy, to w przypadku mObywatela jest dokładnie odwrotnie. Aplikacja jest rozwijana wzorcowo, a częste aktualizacje sprawiają, że jest ona pozbawiona błędów i wyposażana w różne udogodnienia. Jedna z takich aktualizacji została wydana w zeszłym tygodniu i wprowadziła m.in. nowe opcje zarządzania powiadomieniami dotyczącymi profilu zaufanego.

Czym są aktualizacje aplikacji? To po prostu jej nowe wersje, dostarczane w formie pakietów do zainstalowania. W wielu przypadkach niezaktualizowane oprogramowanie działa dalej. Czasem jednak wydawca wymaga pobrania uaktualnienia, by w ogóle móc korzystać z aplikacji. Może to wynikać ze względów bezpieczeństwa (nowe mechanizmy ochrony) albo zgodności (nowe funkcje mogą nie być kompatybilne ze starą wersją oprogramowania, bibliotekami, wersją systemu itd.).

Dziś, 25 lutego 2025 r., mObywatel wymaga pobrania aktualnej wersji, by w ogóle móc się zalogować. Nie sposób tego ominąć, dlatego jeśli korzystasz z tej rządowej aplikacji na telefonie, najlepiej zrób to jak najszybciej. Dobrą informacją jest to, że aktualizacja jest prosta i nie wymaga technicznej wiedzy.

Jak zaktualizować mObywatel? To całkiem proste

Jak zaktualizować aplikację mObywatel? Nie można tego zrobić wewnątrz aplikacji. Musisz najpierw otworzyć sklep z aplikacjami na telefonie. W systemie Android jest to Sklep Play (Google Play), a na iOS - App Store. Najnowsze wersje mObywatela są oznaczone numerami 4.51.0 (3938) na telefonach z Androidem oraz 4.52.0 na iPhonie.

Jeśli wersja mObywatela nie jest aktualna, to pojawi się on na liście wszystkich aplikacji z dostępnymi aktualizacjami. Wystarczy kliknąć przycisk "Aktualizuj" i poczekać, aż Sklep Play albo Apple App Store pobierze aktualizację. Gdy się ona zakończy, możesz już normalnie zalogować się w mObywatelu.

