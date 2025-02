Aplikacja mObywatel użytkowana jest przez miliony Polaków. Resort przygotował nową aktualizację platformy, która jest już udostępniania. Co prawda, tym razem nie ma przełomu, ale przygotowano dwa narzędzia, które z pewnością docenią wybrane grupy użytkowników. Co nowego dodano?

Pierwsza z nowości wprowadzonych z aktualizacją aplikacji mObywatel obejmuje profil zaufany . To usługa, która również użytkowana jest przez miliony rodaków i pozwala na załatwienie spraw urzędowych drogą online.

W ten sposób użytkownicy zostaną poinformowani o możliwości zarządzenia powiadomieniami z profilu zaufanego. Udając się w aplikacji do sekcji Więcej i Powiadomienia znajdziemy obszar o nazwie Powiadomienia z profilu zaufanego . W tym miejscu jest adnotacja związana z możliwością zarządzania, co jest wykonalne po zalogowaniu się na konto w usłudze pz.gov.pl.

Najnowsza aktualizacja mObywatela jest już dostępna i można ją pobrać ze sklepów z aplikacjami. Jeśli czekacie na większe nowości w platformie, to te są w drodze. Ministerstwo pracuje nad różnymi usługami i część z nich ma być sukcesywnie wprowadzana jeszcze w tym roku.

Resort chce w ciągu kilku najbliższych lat dodać do aplikacji mObywatel aż 200 nowych usług. Rozwój platformy jest bardzo ważnym punktem na drodze do cyfryzacji państwa, co resort zapowiedział w zeszłym roku i zamierza sukcesywnie osiągać ten cel.