Nowa odsłona aplikacji mObywatel. Co sądzą o niej Polacy?materiały promocyjne

Nowa odsłona aplikacji mObywatel. Co sądzą o niej Polacy?

Materiał promocyjny

Aplikacja mObywatel ma już ponad 10 milionów użytkowników i daje dostęp do kilkudziesięciu e-usług, w dowolnym miejscu i czasie. Teraz, w nowej odsłonie, mObywatel jest jeszcze bardziej przejrzysty i intuicyjny.

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że w przyszłości aplikacja ma stać się głównym narzędziem kontaktu obywatela z państwem - prostym, intuicyjnym i zawsze pod ręką.

Zapytaliśmy Polaków, jak mObywatel sprawdza się w ich codziennym życiu.

Materiał promocyjny

Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze