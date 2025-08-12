Nowa odsłona aplikacji mObywatel. Co sądzą o niej Polacy?
Aplikacja mObywatel ma już ponad 10 milionów użytkowników i daje dostęp do kilkudziesięciu e-usług, w dowolnym miejscu i czasie. Teraz, w nowej odsłonie, mObywatel jest jeszcze bardziej przejrzysty i intuicyjny.
Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że w przyszłości aplikacja ma stać się głównym narzędziem kontaktu obywatela z państwem - prostym, intuicyjnym i zawsze pod ręką.
Zapytaliśmy Polaków, jak mObywatel sprawdza się w ich codziennym życiu.
Materiał promocyjny