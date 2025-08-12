Studentka odkryła złoty skarb. Wystarczyło 90 minut wykopalisk

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

Yara Souza to amerykańska studentka, która właśnie udowodniła, że nie trzeba wielkiego doświadczenia, a nawet długiego czasu, aby dokonać cennego odkrycia. W niespełna półtorej godziny od rozpoczęcia wykopalisk znalazła złoty skarb z IX wieku. Złoty ozdobnik zostanie poddany badaniom.

Studentka znalazła złoty skarb. Wystarczyło 90 minut pracy
Studentka znalazła złoty skarb. Wystarczyło 90 minut pracyUniwersytet w Newcastlemateriał zewnętrzny

Najszybsze odkrycie archeologiczne

Yara, pochodząca z Orlando na Florydzie, była na studenckiej wymianie zagranicznej w Uniwersytecie Newcastle. W ramach zajęć z archeologii brała udział w wykopaliskach na stanowisku Redesdale, przy miejscowości Otterburn.

Współpracując z innymi studentami kierunku archeologii oraz profesjonalnymi naukowcami z North East Museums Yara wzięła udział w wykopaliskach w lipcu br. Być może pobiła rekord najszybszego odkrycia archeologicznego w historii, gdyż już po około 90 minutach od rozpoczęcia prac na stanowisku, udało jej się znaleźć zaskakujący relikt - złoty obiekt z IX wieku.

- Nie mogłam uwierzyć, że tak szybko znalazłam coś podczas moich pierwszych wykopalisk. [...] odkrycie czegoś, czego nie widziano od ponad tysiąca lat, było niesamowite. Byłam tym naprawdę podekscytowana! - powiedziała Yara.

Złoty skarb

Łącznie znaleziono dwa złote obiekty. Miejsce, w którym je odkryto znajduje się w pobliżu trasy Dere Street, głównej rzymskiej drogi biegnącej między Yorkiem a Edynburgiem, która była używana jeszcze długo po upadku imperium rzymskiego. Miejsce to słynie z wielu archeologicznych odkryć. W 2021 r. podobny obiekt znalazł przy drodze amatorski poszukiwacz metali.

Złote obiekty mają około 4 centymetry długości i posiadają ozdobne zakończenia na jednym końcu. Na razie nie jest znane ich dokładne przeznaczenie, niemniej najprawdopodobniej stanowiły jakiś element ozdobnej biżuterii.

Dłoń trzyma niewielki, zardzewiały metalowy przedmiot o kulistym kształcie i zdobieniach, leżący na otwartej dłoni.
Jeden z reliktów znalezionych w RedesdaleUniwersytet w Newcastlemateriał zewnętrzny

Początek archeologicznej kariery

Złoto było symbolem wysokiego statusu i w średniowieczu na Wyspach Brytyjskich używały go wyłącznie elity. W czasie w którym powstały złote obiekty, Dere Street łączyło dwa główne ośrodki religijne w Jedburgh i Hexham. Stąd eksperci podejrzewają, że oba przedmioty mogły mieć zastosowanie religijne lub ceremonialne. Mogły także zostać celowo zakopane.

- To ekscytujące znalezisko o wyjątkowej jakości i cieszę się, że Yara dokonała tego odkrycia na początku swojej kariery archeologicznej - podsumował James Gerrard, profesor archeologii rzymskiej na Uniwersytecie w Newcastle i wykładowca Yary.

Zobacz również:

Polscy badacze na Antarktydzie odkryli szczątki polarnika, który zginął ponad 60 lat temu
Historia

Polscy badacze znaleźli szczątki polarnika na Antarktydzie

Marcin Jabłoński
Marcin Jabłoński
Jak dobrze żyć na skróty? Sztuka wybieraniaContent Studio
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze