Co można załatwić z mDowodem osobistym?

Cyfrowy dowód tożsamości dostępny w aplikacji mObywatel znacznie upraszcza proces potwierdzania danych w wielu sytuacjach. Można go wykorzystać w urzędach, na poczcie, w sądach oraz innych instytucjach publicznych , eliminując konieczność posiadania fizycznego dokumentu. Tożsamość można zweryfikować na kilka sposobów – poprzez okazanie ekranu telefonu, zeskanowanie kodu QR lub wykorzystanie kryptograficznych zabezpieczeń aplikacji. W rezultacie formalności wymagające dotąd plastikowego dowodu mogą być załatwiane szybciej i wygodniej, bez konieczności noszenia go przy sobie .

mDowód znajduje zastosowanie w kontaktach z administracją publiczną oraz w obrocie prawnym, umożliwiając szybkie i wygodne potwierdzanie tożsamości w wielu codziennych sytuacjach. Można go wykorzystać m.in. podczas składania wniosków o wydanie aktu urodzenia w urzędzie stanu cywilnego, rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji czy uzyskania odpisu dokumentów w sądzie. W kancelariach notarialnych pozwala na potwierdzenie tożsamości przy podpisywaniu aktów, np. przy sprzedaży nieruchomości czy ustanowieniu pełnomocnictwa. Przydaje się również w placówkach medycznych – można go okazać podczas rejestracji w przychodni, odbioru wyników badań w laboratorium czy przy weryfikacji uprawnień do świadczeń w NFZ.