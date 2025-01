mObywatel na ferie zimowe. Te funkcje warto znać.

Aplikacja mObywatel daje dostęp do wielu usług i można to zrobić wygodnie z poziomu telefonu. O części funkcji nierzadko zapominamy. Resort cyfryzacji postanowił je przypomnieć i zwraca uwagę na możliwość skorzystania z tych dobrodziejstw w trakcie ferii zimowych. Są to praktyczne zastosowania, o których warto pamiętać.