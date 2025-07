Ukraińcy robotyzują armię. Maszyny ewakuacji już na froncie

Do sieci trafiło nagranie pokazujące wykorzystanie robota gąsienicowego do ewakuacji ukraińskiego żołnierza. Z pomocą ludzi maszyna uciekła z dala od pola walki i uratowała rannego. To kolejny przykład coraz większej robotyzacji armii.