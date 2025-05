Dziś Ministerstwo Obrony Ukrainy zaprezentowało zaś kolejną nowość koncentrującą się na zwiększeniu efektywności operacyjnej i ograniczaniu narażenia żołnierzy na niebezpieczeństwa linii frontu. To opracowany przez ukraińskich inżynierów "Wiśliuk", czyli nowoczesny gąsienicowy robot bojowy, który jest kompaktowym, wysoce mobilnym i cicho poruszającym się pojazdem zdolnym do transportu ładunków do 200 kg, stawiania min czy holowania SUV-a.

System napędzany jest przez dwa ciche silniki elektryczne i może być transportowany w furgonetce lub na przyczepie. Solidne metalowe gąsienice umożliwiają mu poruszanie się w trudnym terenie, w tym w błocie, na piasku oraz poza utwardzonymi drogami, z ładunkiem do 200 kg. Co więcej siła ciągu robota wystarcza do wyciągnięcia zakopanego SUV-a, co czyni go cennym zasobem podczas misji ewakuacyjnych.