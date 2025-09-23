Nowy sposób na pozbywanie się odpadów

Biophelion opracował specjalny proces wykorzystujący niezwykłą elastyczność metaboliczną czarnych grzybów drożdżopodobnych do przekształcania odpadów przemysłowych w cenne materiały. Czarne grzyby drożdżopodobne często żyją w ekstremalnych, ubogich lub toksycznych środowiskach.

Już wcześniej badacze wskazywali, że może posiadać zdolność rozkładania bogatych w węgiel strumieni odpadów powstających w dużych ilościach podczas produkcji bioetanolu, przetwórstwa cukru i produkcji papieru. W ten sposób zamyka się obieg węgla w środowisku i zamieniając zanieczyszczenia w produkty.

Biophelion chce w przyszłości pozyskiwać nowe materiały nadające się do recyklingu z odpadów przemysłowych.

Jadalny plastik dzięki grzybom

Biophelion wykorzystuje czarne grzyby drożdżopodobne do tworzenia małoinwazyjnego procesu pozbywania się odpadów i generowania nowych materiałów. Biophelion twierdzi, że czarne drożdże wytwarzają kluczowe związki z odpadów. Jednym z nich jest jadalny polimer pullulan, który już jest stosowany w żywności. Obok niego jest także poliester pochodzenia biologicznego oraz nowe środki powierzchniowo czynne, które są nadal badane.

Obecnie startup bada możliwość wykorzystania produktów pochodzących ze swojego procesu rozkładu tworzyw sztucznych. Na ten moment bada m.in. czy można wykorzystać pullulan jako materiał do druku 3D, jako bardziej naturalna alternatywa dla produktów na bazie ropy naftowej. Środki powierzchniowo czynne są natomiast szeroko wykorzystywane m.in. w produkcji detergentów czy innych produktów do czyszczenia, których odpady są jednymi z najgroźniejszych dla środowiska. Powstanie ich najnowszej wersji może to zmienić.

Startup ma siedzibę na kampusie Beutenberg w niemieckim Jenie, kilka kroków od Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology. To właśnie laboratoria tego instytutu pomagają w badaniach nad możliwościami czarnych grzybów drożdżopodobnych. Bliskość instytutu umożliwi ścisłą współpracę naukową w miarę rozszerzania działalności.

