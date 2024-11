Aplikacja mObywatel kojarzy nam się przede wszystkim z cyfrowymi dokumentami. Wszak mDowód to rozwiązanie, które aktywowały miliony Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina jednak o innej funkcji, którą z pewnością uznamy za przydatną, a już na pewno w szczególności zimą. O tym rozwiązaniu nie każdy pamięta, a dostęp jest na wyciągnięcie ręki.

Funkcja Jakość powietrza z aplikacji mObywatel przyda się zimą

Na dworze robi się coraz chłodniej i zaczynamy ogrzewać domy oraz mieszkania. Wielkimi krokami zbliża się sezon, któremu będzie towarzyszyć coś jeszcze poza zimnem. To pogorszona jakość powietrza. Resort przypomina, że takie parametry można sprawdzać również bezpośrednio w aplikacji mObywatel.

Dzięki funkcji Jakość powietrza w aplikacji mObywatel można szybko sprawdzić stan powietrza w wielu miejscach w Polsce. Monitoruje to aż 1753 mierników na terenie kraju. Aplikacja oferuje dostęp do szeregu danych dotyczących warunków atmosferycznych. Z łatwością dowiadujemy się z niej, jakie jest aktualne stężenie pyłów PM10 oraz PM2.5 - najbardziej szkodliwych dla zdrowia cząsteczek unoszących się w powietrzu. czytamy w komunikacie Ministerstw Cyfryzacji

Jakie parametry monitoruje Jakość powietrza?

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina również, że funkcja Jakość powietrza odpowiada nie tylko za wyświetlanie informacji związanych z poziomem pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2.5. Ponadto oferuje dostęp do:

poziomu wilgotności powietrza

ciśnienia atmosferycznego

temperatury

Wszystkie te informacje można znaleźć w specjalnej sekcji aplikacji mObywatel i w tym celu nie trzeba sięgać po inne oprogramowanie.

Jak korzystać z funkcji Jakość powietrza w aplikacji mObywatel?

Dostęp do funkcji jest bardzo prosty. W aplikacji mObywatel należy udać się do sekcji Usługi i tam odnaleźć Jakość powietrza. Na nowym ekranie trzeba wskazać opcję Dodaj nowy punkt i wybrać go z listy, a potem zatwierdzić. Najlepiej, gdy będzie to najbliższy monitoring naszego adresu zamieszkania.

Zdjęcie Funkcja Jakość powietrza z aplikacji mObywatel. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje o jakości powietrza w pobliżu, należy na ekranie wybrać zapisany punkt. To spowoduje uruchomienie okienka ze szczegółami, jak widocznych na załączonych zrzutach ekranowych.

Tego typu szczegóły przydadzą się przede wszystkim zimą, gdy jakość powietrza ulega pogorszeniu. Dysponując takimi informacjami możemy na przykład zaplanować spacer w momencie, gdy poziom pyłów zawieszonych będzie niższy od średniej. Warto dodać, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby stężenie PM10 nie przekraczało 50 µm, a w przypadku PM2.5 - 25 µm.