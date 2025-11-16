Władze Iranu rozpoczęły walkę z największą suszą w kraju od dekad. Sytuacja jest wręcz tragiczna i jeśli nie ulegnie zmianie, to może dojść do ewakuacji stolicy. Rząd państwa poderwał w niedzielę samoloty, których celem jest rozsiewanie chmur.

Iran poderwał samoloty i zaczął rozsiewać chmury

Władze Iranu nie przyglądają się bezczynnie złej sytuacji i w niedzielę 16 listopada poderwano samoloty. Ich celem jest rozsiewanie chmur nad największym jeziorem w kraju, którym jest Urmia. O działaniach poinformowała agencja prasowa IRNA.

Dziś, po raz pierwszy w tym roku hydrologicznym, w basenie Jeziora Urmia przeprowadzono lot zasiewania chmur

Tego typu działania są ingerencją w pogodę. Na czym polega proces rozsiewania chmur, który w regionie stosują także m.in. Zjednoczone emiraty Arabskie? Samoloty poderwane w niedzielę przez irańskie władze mają specjalne zbiorniki, które zawierają cząsteczki jodku srebra lub soli. Te następnie są rozpylane w atmosferze i pobudzają kondensację pary wodnej. W konsekwencji tego typu działania prowadzą do wywołania opadów.

Największa susza od dekad i możliwa ewakuacja Teheranu

Susza, z którą boryka się Iran tegorocznej jesieni, jest największą od dekad. Tak mało opadów nie było w kraju od ponad 50 lat. Z informacji przekazanych przez tamtejsze służby meteorologiczne wynika, że ilość deszczu jest w tym roku aż o 89 proc. niższa w porównaniu do średniej długoterminowej. Sytuacja jest wręcz katastrofalna.

Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, to władze kraju rozważają nawet bardzo trudne w skutkach działania. Włącznie z ewentualną ewakuacją stolicy państwa, czyli miasta Teheran, gdzie mieszka około 10 mln ludzi. Takie informacje przekazał w zeszłym tygodniu prezydent Iranu Masud Pezeszkian. Obecnie prowadzone są inne działania polegające m.in. na ograniczaniu dostaw wody.

Pogoda w Iranie jest kapryśna, ale susza nie obejmuje całego kraju, gdzie tej jesieni nie odnotowano żadnych opadów w połowie prowincji. W zachodniej części państwa w weekend wystąpiło załamanie warunków i pojawiły się intensywne opady deszczu, a nawet śniegu. W mieście Mahabad doszło do powodzi.

