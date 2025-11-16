Kosmos staje się coraz zimniejszy. Era gwałtownego rozwoju już się skończyła

Julia Król

Najnowsze badania przeprowadzone przy użyciu teleskopów Euclid i Herschel wykazały, że Wszechświat stopniowo staje się coraz chłodniejszy, a tempo powstawania nowych gwiazd wyraźnie spada od miliardów lat. Naukowcy przeanalizowali dane z ponad 2 milionów galaktyk, dowodząc, że era gwałtownego rozwoju kosmosu już przeminęła. Choć proces ten nie zagraża ludzkości, w przyszłości Wszechświat stanie się jeszcze bardziej martwy i zimny.

Różne kształty galaktyk sfotografowane przez teleskop Euclid
Różne kształty galaktyk sfotografowane przez teleskop EuclidESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by M. Walmsley, M. Huertas-Company, J.-C. Cuillandremateriały prasowe

Czy kosmos będzie już tylko coraz zimniejszy i bardziej martwy? Teleskop Euclid potwierdził, że formowanie się gwiazd w kosmosie osiągnęło już szczyt.

Tempo powstawania gwiazd w kosmosie znacznie spadło

Naukowcom udało się dokonać najbardziej kompleksowego pomiaru temperatury Wszechświata, jaki kiedykolwiek zarejestrowano. Użyto do tego teleskopów Euclid i Herschel Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Badając ciepło emitowane przez pył gwiezdny w ponad 2 milionach galaktyk, odkryto, że galaktyki stały się nieznacznie chłodniejsze, a tempo formowania się gwiazd uległo spowolnieniu w ciągu ostatnich 10 miliardów lat historii kosmosu.

- W przeszłości badacze nie dysponowali wystarczająco dużą próbką lub mogli pomijać kluczowe populacje zimnych i gorących galaktyk. Ponieważ Euclid jest tak wszechstronny, można naprawdę mierzyć temperatury pyłu w sposób, z którym nie sposób dyskutować - mówi dr Ryley Hill, badacz, który kierował analizą danych.

Fragment najdokładniejszej mapy nieba, którą ESA uzyskała dzięki teleskopowi Euclid. Mozaika prezentuje część widoczną z południowej półkuli Ziemi.
Fragment najdokładniejszej mapy nieba, którą ESA uzyskała dzięki teleskopowi Euclid. Mozaika prezentuje część widoczną z południowej półkuli Ziemi.ESAmateriały prasowe

Te wyraźne trendy spadkowe, chociaż wydają się niewielkie, według naukowców sugerują, że szczytowe dni wzrostu Wszechświata dobiegły już końca. Nie musimy obawiać się wygaśnięcia kosmosu - na pewno nie nastąpi to za naszego życia. Według szacunków będzie to miało miejsce gdzieś pomiędzy 33 miliardami a 1 kwintylionem lat - czyli 1 z 78 zerami. Nowe odkrycia wskazują, że pod względem tempa powstawania gwiazd, od tego momentu będzie już tylko gorzej.

Kosmos staje się coraz zimniejszy

Średnia temperatura pyłu w galaktykach nie zmieniła się drastycznie - dziesięć miliardów lat temu była o około 10 stopni wyższa. Dla tempa formowania się gwiazd w danej galaktyce temperatura pyłu jest niezwykle istotna - galatyki o szybszym tempie formowania mają zazwyczaj cieplejszy pył.

- Od teraz Wszechświat będzie po prostu zimniejszy i bardziej martwy - zauważa dr Douglas Scott. - Ilość pyłu w galaktykach i jego temperatura maleją od miliardów lat, co oznacza, że minęła już epoka maksymalnego formowania się gwiazd.

Zespół, w skład którego wchodziło 175 członków współpracy Euclid, wykorzystał udoskonalone dane, ale także te istniejące z satelity Herschel, aby oszacować średnie właściwości pyłu i formowania się gwiazd w milionach galaktyk.

