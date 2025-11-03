Nowe badania wskazują, że najpowszechniej występujący typ planety w naszej galaktyce może być bogaty w wodę w stanie ciekłym.

Pod-Neptuny pomogą zrozumieć, jak planety skaliste zyskują wodę

Spośród ponad 6000 znany egzoplanet w Drodze Mlecznej, pod-Neptuny są najpowszechniejsze. Charakteryzują się tym, że są mniejsze od Neptuna i masywniejsze od Ziemi. Uważa się, że mają skaliste wnętrza z grubą atmosferą z przewagą wodoru. To sprawia, że są dobrymi kandydatami do testowania hipotez dotyczących tego, w jaki sposób planety skaliste, takie jak nasza, uzyskały bogactwo wody, która miała kluczowe znaczenie dla powstania życia i jest uważana za podstawowy czynnik umożliwiający zamieszkanie danej planety.

- Nasza szybko rosnąca wiedza na temat ogromnej różnorodności egzoplanet pozwoliła nam dostrzec nowe szczegóły dotyczące najwcześniejszych etapów formowania się i ewolucji planet skalistych - mówi Francesca Miozzi, autorka badania. - Otworzyło to drzwi do rozważenia nowego źródła zasobów wodnych na planetach - od dawna dyskutowanej zagadki wśród naukowców zajmujących się Ziemią i planetami - ale nie przeprowadzono żadnych eksperymentów zaprojektowanych w tym celu.

Międzynarodowy zespół pod kierownictwem Miozii i Anat Shahar chciał stworzyć warunki, w których takie interakcje między wodorem (reprezentującym wczesną atmosferę planetarną) a bogatym w żelazo stopem krzemionki (obrazującym ocean magmy) mogłoby zachodzić na młodej planecie. Dokonali tego poprzez sprężenie próbek do ciśnienia prawie 600 000 razy większego niż ciśnienie atmosferyczne i podgrzanie ich do ponad 4000 st. Cel.

Magma, która nie stygnie przez miliardy lat

To eksperymentalne środowisko naśladuje krytyczną fazę procesu ewolucji planet skalistych. Takie ciała niebieskie powstają z dysku pyłu i gazu otaczającego młodą gwiazdę po jej narodzinach. Materiał ten gromadzi się w ciała niebieskie, które się ze sobą zderzają, powiększając i nagrzewając, aż w końcu topią się, tworząc ogromny ocean magmy, który przy pomocy grubej powłoki wodoru jest utrzymywany przez miliardy lat, zanim ostygnie.

- Wykazaliśmy, że do stopionego materiału rozpuszcza się ogromna ilość wodoru, a w wyniku redukcji tlenku żelaza przez wodór cząsteczkowy powstają znaczne ilości wody - wskazuje Miozzi.

Odkrycia te dowodzą, że duże ilości wodoru mogą być magazynowane w oceanie magmy podczas procesu formowania się wody.

- Ta praca pokazuje, że duże ilości wody powstają jako naturalna konsekwencja formowania się planet. Stanowi to ogromny krok naprzód w naszym myśleniu o poszukiwaniu odległych światów zdolnych do życia - podsumowuje Shahar.

