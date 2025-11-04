Spis treści: Listopadowy superksiężyc. Czeka nas Pełnia Bobrów W listopadzie aktywne są trzy roje meteorów. Będą widoczne w Polsce

Listopadowy superksiężyc. Czeka nas Pełnia Bobrów

5 listopada Księżyc znajdzie się w odległości około 357 tysięcy kilometrów od Ziemi. Tego typu zjawisko określa się mianem superksiężyca, co więcej - będzie to największa pełnia w tym roku. Wschód Księżyca 5 listopada nastąpi o godzinie 15:24. Najlepsze warunki do obserwacji będziemy mieli w nocy ze środy na czwartek. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku wiele zależy od warunków atmosferycznych, a przede wszystkim zachmurzenia.

Listopadowy superksiężyc jest również nazywany Pełnią Bobrów. Skąd ta nazwa? Wiele wskazuje na to, że stoją za nią rdzenne ludy Ameryki Północnej. Wówczas polowano na bobry, których aktywność w owym okresie znacznie się zwiększała. W Europie na owo zjawisko mówi się również "Mroźny Księżyc" oznaczający pełnię następującą w okresie niskich temperatur, które w listopadzie zaczynają pojawiać się coraz częściej.

Następna pełnia Księżyca będzie miała miejsce dokładnie miesiąc po Pełni Bobrów, czyli 5 grudnia. Wówczas na niebie zaobserwujemy tak zwany "Zimny Księżyc". Będzie to ostatnia pełnia w 2025 roku, na kolejną przyjdzie nam poczekać do 3 stycznia 2026 roku.

W listopadzie aktywne są trzy roje meteorów. Będą widoczne w Polsce

Pełnia Księżyca to niejedyne zjawisko, które będzie można podziwiać w listopadzie. Entuzjaści podniebnych spektakli z pewnością czekają na możliwość obserwacji rojów meteorów. Mowa tutaj o trzech konkretnych rojach - Południowych Taurydach (osiągną maksimum aktywności w nocy z 4 na 5 listopada), Północnych Taurydach (szczyt aktywności nastąpi w nocy z 11 na 12 listopada) i Leonidach (ich szczyt aktywności zaobserwujemy w nocy z 16 na 17 listopada).

Powyższe roje meteorów powinny być widoczne z Polski. Co jednak ważne - podobnie jak w przypadku superksiężyca, widoczność będzie zależna od warunków atmosferycznych. Ponadto, jeśli chcemy obserwować meteory, to wówczas warto wybrać się poza miasto - na tereny, które nie są zanieczyszczone światłem.

Jeśli zaś chodzi o Południowe Taurydy - ich aktywność przypada na okres pełni Księżyca. Wówczas, obserwacja rzeczonego zjawiska może być znacznie utrudniona, a to ze względu na jasność naszego naturalnego satelity.

