Astronomowie odkryli obcy świat, na którym może istnieć życie

HD 20794 to żółty karzeł, podobny do Słońca, ale nieco mniejszy i starszy. Oznacza to, że znajduje się w stabilnym etapie swojego życia, a krążące wokół niego planety miały wystarczająco dużo czasu, by osiągnąć stabilne orbity. Już w 2011 roku odkryto trzy egzoplanety wokół tej gwiazdy, jednak ich dokładne zbadanie okazało się trudne. Przełom nastąpił w 2022 roku, gdy Cretignier zauważył subtelne, cykliczne zmiany w widmie gwiazdy, które mogły być spowodowane przez planetę.

Jednak istnieją pewne zastrzeżenia co do jej zdolności do podtrzymania życia. Orbita HD 20794 d jest eliptyczna, co oznacza, że tylko przez część swojej drogi znajduje się w optymalnej strefie – w innych okresach może być zbyt zimna, by utrzymać wodę w stanie ciekłym. Dodatkowo, nieznana jest jej dokładna średnica, co uniemożliwia określenie jej gęstości i składu. Jeśli planeta ma stosunkowo mały promień, może być skalistą superziemią, ale jeśli jest większa, może mieć grubą gazową atmosferę, co mogłoby zmniejszyć jej potencjalną zdolność do podtrzymania życia.