NATO ma bata na drony. Nowa broń laserowa może niszczyć całe roje w minuty.

Drony odgrywają dziś ogromną rolę w walkach, czego najlepszym dowodem jest wojna trwająca na Ukrainie. Obecnie w przygotowaniu są różne systemy, które mają na celu zwalczanie bezzałogowych maszyn latających. Ciekawą broń stworzyła australijska firma Electro Optic Systems Holdings Limited (EOS), która dla tego typu systemów opracowała przełomowe rozwiązania.

Broń laserowa EOS jest w stanie niszczyć całe roje dronów w minuty

EOS opracowało broń z laserami, które mają moc 100 kilowatów i pozwalają na bardzo precyzyjne namierzanie całych rojów dronów. Następnie maszyny są niszczone wiązką, która porusza się z bardzo dużą prędkością. Australijczycy wykorzystali tutaj nowoczesne czujniki, które odpowiadają za identyfikację obiektów latających wroga.

Nowy system obrony przed dronami wyróżnia się dużą skutecznością. Jest w stanie niszczyć nawet 20 dronów na minutę, a więc neutralizacja całego roju składającego się z kilkudziesięciu maszyn potrwa zaledwie kilka minut.

Nowy system laserowego zwalczania dronów został opracowany przez EOS w odpowiedzi na pilne potrzeby rynku i rosnące wymagania strategiczne w zakresie obrony przed atakami rojów dronów przy zachowaniu ekonomicznych kosztów

Nową broń przeciwko dronom kupuje europejski członek NATO

EOS pochwaliło się, że pozyskało na nową broń pierwszego dużego klienta. Jest to jedno z państw członkowskich NATO z Europy, którego tożsamości jednak nie ujawniono. To pierwsze na świecie zamówienie eksportowe na system obrony przed laserami o mocy 100 kilowatów.

Zamówienie opiewa na kwotę 71,4 mln euro (ponad 300 mln złotych). W jego ramach EOS dostarczy nową broń laserową przeciwko dronom wraz z systemem mobilnym. Lasery montowane są na ciężarówkach. Kontakt obejmuje też produkcję, części zamienne, szkolenia i dokumentację. Realizacja ma odbywać się w latach 2025-2028.

Produkcja ma odbywać się w zakładach należących do EOS, która zlokalizowane są w Singapurze. Broń wyróżnia się także niskimi kosztami eksploatacji, co podkreślił prezes firmy, dr Andreas Schwer.

Nasz system broni laserowej zapewnia niezrównaną szybkość i celność, a koszt każdego strzału wynosi mniej niż dziesięć centów. W dzisiejszym niepewnym klimacie geopolitycznym, możliwość natychmiastowego wykrywania i zwalczania zagrożeń powietrznych ma kluczowe znaczenie dla misji

Warto dodać, że podobne bronie przeciwko dronom powstają także w Europie. Przykładem jest brytyjski projekt RapidDestroyer stworzony w ramach systemu Radio Frequency Directed Energy Weapon (RF DEW). Testy wykazały, że jest on w stanie strącać roje składające się nawet ze 100 maszyn.

