RapidDestroyer to nazwa demonstratora uzbrojenia tworzonego w ramach systemu Radio Frequency Directed Energy Weapon (RF DEW) . Zaprezentowany został publicznie w maju 2024 roku. Za jego projekt odpowiadają agencje brytyjskiego Ministerstwa Obrony tj. Defence Science and Technology Laboratory oraz Defence Equipment & Support, które w ramach projektu współpracują z prywatnymi partnerami m.in. Thales UK.

Ogromną zaletą broni RF DEW ma być opłacalność. Jak podaje Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii szacowany koszt wystrzelenia wiązki energii przez RapidDestroyer to 10 pensów (około 50 groszy) .

Niskie koszty są szczególnie ważne w zadaniu niszczenia tanich i masowych zagrożeń jak drony, do których wystrzeliwanie rakiet obrony powietrznej jest za drogie. Przy tym może stanowić uzupełnienie lub nawet lepsze rozwiązanie od tradycyjnej obrony jak ciężkie działka czy broń małokalibrowa. Doświadczenia wojny w Ukrainie pokazują, że posiadanie tanich rozwiązań mogących niszczyć tzw. zagrożenia low-value jak masowe bezzałogowce i prymitywne pociski rakietowe może być cenne nie tylko dla ochrony ludności cywilnej, ale także dla ekonomii prowadzonych działań wojennych.

Niemniej RapidDestroyer posiada liczne ograniczenia. Największym jest wspomniany zasięg tylko jednego kilometra. Do tego przyjmując, że na ten moment system służy stricte do niszczenia niewielkich dronów FPV, to wykorzystanie w nich np. technologii światłowodowej czy wzmocnionej elektroniki może zmniejszyć skuteczność skupionej wiązki mikrofal.