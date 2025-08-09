Zagadkowe budowle spowite we mgle. Nowe odkrycia w Peru

Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Toribio Rodríguez de Mendoza, w ramach projektu badawczego Xalca Grande Archaeological Research Project, realizowanego przez Instytut Archeologii i Antropologii Kuélap (INAAK), dokonali ważnego odkrycia w Peru, na stanowisku archeologicznym Ollape, na wysokości 2800 m n.p.m. Zespół badaczy zidentyfikował tam szereg niesamowitych reliktów, które powiązano z tajemniczą kulturą Chachapoyas - społeczność tę ze względu na położone w otoczeniu chmur i mgieł osady określa się "ludźmi chmur", "wojownikami z chmur" czy "ludźmi z lasu mglistego".

Ludność ta zamieszkiwała stoki Andów. Zatrzymujące gorąco i wilgoć znad Amazonii góry obleka gęsta mgła, co sprawia, że osady Chachapoyas pozostawały ukryte - i przez wieki trudno je było odnaleźć. Od identyfikacji pierwszych budowli, dzięki nowym technologiom co jakiś czas ujawniane są nowe znaleziska. W skład najnowszych odkryć wchodzi ponad 200 prekolumbijskich struktur - znalezionych dzięki mapowaniu terenu za pomocą dronów i technologii LiDAR i następnie zbadanych przez archeologów.

Tajemnice "ludzi chmur". Archeolodzy zdradzili szczegóły

W większości nowe znaleziska to zróżnicowane pozostałości budowli wznoszonych przez Chachapoyas, jak również interesujące zdobienia, wcześniej nieznane w badaniach tej kultury. Najciekawszym odkryciem są natomiast dwie rzeźbione głowy. Zostały znalezione na murze obronnym. Ich kształt i umiejscowienie wskazują, że obiekty te najpewniej stanowiły zwieńczenie ceremonialnych maczug, celowo umieszczonych w tym miejscu.

Według badaczy, styl tych artefaktów przypomina sztukę kultury Chavín, co sugeruje możliwe kontakty kulturowe lub długotrwałe tradycje artystyczne, które przejęli "ludzie chmur". Dzięki nowym odkryciom stanowisko Ollape okazuje się być większe i bardziej złożone społecznie niż wcześniej znane ośrodki kultury Chachapoyas, takie jak zbudowane w VI wieku n.e. słynne miasto-forteca Kuelap, leżące w górach w południowej części regionu Amazonas w Peru.

Odkrywanie historii Chachapoyas. Krok po kroku i wiemy coraz więcej

To kolejne ważne odkrycia na temat kultury Chachapoyas, która kwitła w regionach peruwiańskiej Amazonii. Wcześniej w tym roku World Monuments Fund (WMF) poinformowała o wyjątkowym odkryciu ponad 100 nieznanych wcześniej struktur przypisywanych Chachapoyas. Tego znaleziska dokonano w Gran Pajatén, w regionie San Martín w Peru. To ważne ustalenia, bo dotychczas wiedza o tej kulturze pochodziła głównie z zapisów hiszpańskich kronikarzy.

Nowe odkrycie dostarcza bezpośrednich dowodów archeologicznych, które mogą zmienić dotychczasowe narracje. Planowane są dalsze wykopaliska, które mają na celu zrozumienie roli stanowiska Ollape w systemie osadniczym Chachapoyas, analizę różnorodnych praktyk rytualnych tego ludu i określenie pełnego zasięgu ceremonialnego kompleksu.

