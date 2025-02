- Badania nad odkrytą właśnie strukturą pomogą zespołowi z Caral Archaeological Zone lepiej zrozumieć pełny układ urbanistyczny osady Chupacigarro. Odkrycia te przyczynią się również do zachowania i rozwoju stanowiska, umożliwiając z czasem jego udostępnienie zwiedzającym, którzy przybywają do Caral-Supe - podano w komunikacie Ministerstwa Kultury Peru.

To, jak i inne odkrycia w rejonie, powiązane są z kulturą Caral (Norte Chico). Nosi ona miano najstarszej znanej cywilizacji z terenu obu Ameryk, która posiadała ośrodki miejskie. Funkcjonowała w okresie od ok. 3000 r. p.n.e. do ok. 1700 r. p.n.e.