Kosmos wypełniony jest wręcz abstrakcyjnymi elementami, które potrafią zakrzywić nasze postrzeganie rzeczywistości. Jednym z nich są neutrina, które od dekad uciekają przed zrozumieniem naukowców. Mimo że są drugą najliczniejszą cząstką elementarną we wszechświecie po fotonach, są one bardzo trudne do wykrycia, ponieważ nie mają ładunku elektrycznego, nie oddziałują na pole magnetyczne, rzadko wchodzą w interakcje z materią oraz prawie nie mają masy. Stąd nazywane są często "cząstkami-widmo".