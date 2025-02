Dziwna anomalia na Pacyfiku. Ma 10 mln lat.

Badacze zebrali próbki z dna Oceanu Spokojnego , które następnie poddano głębokiej analizie. Badania wykazały bardzo duży wzrost berylu-10 i było to nieoczekiwane . Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak powstaje ten rzadki izotop.

Beryl-10 to rzadki izotop, który powstaje w momencie, gdy cząsteczki azotu i tlenu (znajdujące się w górnej części atmosfery ziemskiej) są wystawione na działanie promieniowania kosmicznego. W trakcie procesu rozkładu rozpada się na bor, ale okres półtrwania to aż 1,4 mln lat. W ten sposób naukowcy mogą prowadzić badania związane z datowaniem przekraczającym 10 mln lat.

Supernowa to kosmiczna eksplozja, której doświadczają masywne gwiazdy dokonujące żywota. Zjawisko polega na zrzuceniu przez obiekt zewnętrznych warstw, co jest wynikiem przerwania procesu reakcji termojądrowych. Wtedy gwiazda, w wyniku dużej eksplozji, wyrzuca część materii w kosmos i towarzyszy temu zwiększone promieniowanie. Przy okazji dochodzi do bardzo jasnego rozbłysku, który później zanika. Ludzie w przeszłości oglądali efekty takich wybuchów na niebie, choć nie wiedzieli, co jest ich źródłem.