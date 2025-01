Wnętrze Ziemi wciąż skrywa przed nami wiele tajemnic. Choć nieustannie staramy się poszerzyć naszą wiedzę na ten temat, wciąż najgłębszym otworem pozostaje SG-3 znajdujący się na Półwyspie Kolskim w Rosji. Jego głębokość to 12 262 metry. Mimo to wciąż nie przebito się do kolejnej warstwy Ziemi.