Prawdopodobnie pamiętacie jeszcze z lekcji geografii uproszczony schemat budowy wnętrza Ziemi (jeśli jednak nie, to dla przypomnienia znajdziecie go nieco niżej). Pokrywa się on z panującą przez lata ideą dobrze wymieszanego, płynnego płaszcza Ziemi. Ta teoria jest w coraz większym stopniu kwestionowana.