Nad Libercem, na wysokości 1012 metrów n.p.m., góruje konstrukcja, która wygląda, jakby wylądowała tam prosto z filmu science fiction. Hotel i wieża przekaźnikowa Ještěd to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Czech. Połączenie funkcji turystycznych i telekomunikacyjnych w formie futurystycznego stożka, idealnie wpisanego w kształt góry. Oddany do użytku w 1973 roku obiekt zaprojektował Karel Hubáček, za co w 1969 roku otrzymał prestiżową międzynarodową nagrodę Perreta. Dziś Ještěd jest nie tylko zabytkiem narodowym (od 2006 r.), ale także obiektem z listy informacyjnej UNESCO.

Architektura, która wygrała z pogodą

Konstrukcja łączy hotel, restaurację i wieżę telewizyjną, a jej aerodynamiczny kształt nie jest jedynie widzimisię architekta. Hubáček zaprojektował bryłę tak, by minimalizowała opór wiatru i radziła sobie z ekstremalnymi warunkami pogodowymi panującymi na szczycie. Efektem właśnie tych założeń jest budynek wyglądający niczym kosmiczny pojazd, ale jednocześnie stanowiący funkcjonalne rozwiązanie inżynieryjne. Chyba nie ma co się dziwić, że w 2000 roku Czesi wybrali Ještěd "Budowlą stulecia", a w 2016 roku CNN zaliczyło go do grona najbardziej "niewiarygodnych" hoteli świata.

Kabinová lanovka na Ještěd. Eee... znaczy się kolejka linowa na Ještěd cs:ŠJů/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) Wikimedia Commons

Futurystyczna wieża będzie w rękach regionu

Po latach niepewności dotyczących przyszłości obiektu władze Kraju Libereckiego ogłosiły, że odkupiły hotel i wieżę od Czech Radiocommunications (ČRa) za 181 milionów koron (ok. 31,5 mln zł). Spółka, która od 2000 roku była właścicielem Ještědu, zapłaci teraz regionowi około 3 milionów koron rocznie (ok. 522 tys. zł) za możliwość dalszego korzystania z jednej trzeciej powierzchni budynku na cele nadawcze. Co ważne, obiekt pozostanie dostępny dla turystów i mieszkańców regionu, a sprzedaż prywatnym inwestorom (w tym zagranicznym) została odrzucona.

Magiczny widok na Śnieżkę i obserwatorium meteorologiczne? Nie! To futurystyczny hotel-wieża Ještěd w czeskich Sudetach Jiri Castka 123RF/PICSEL

Techniczny kolos do generalnego remontu. Jest na ważnej liście UNESCO

Mimo swojej ikonicznej formy i statusu zabytku, Ještěd jest dziś w złym stanie technicznym. Cóż, ponad pół wieku ekspozycji na górskie wichry i mróz zrobiło swoje. Szacuje się, że pełna renowacja pochłonie około 400 milionów koron (ok. 69,6 mln zł) i może rozpocząć się w ciągu najbliższej dekady, jeśli uda się pozyskać środki z budżetu państwa lub grantów. ČRa w czasie swojego zarządu wydało dziesiątki milionów koron na bieżące naprawy, ale teraz niezbędne są znacznie poważniejsze prace konstrukcyjne.

Choć Ještěd nie jest jeszcze wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, znajduje się na czeskiej liście informacyjnej, co oznacza, że ma szansę na nominację.

Czy wiesz, że... każdy obiekt, zanim zostanie wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO musi najpierw być wpisany na listę informacyjną. To z niej wybierane są później miejsca i zabytki o „wyjątkowej powszechnej wartości” dla ludzkości.

Ewentualny wpis nie tylko podniósłby prestiż regionu, ale także zobowiązałby do szczególnej troski o obiekt. A ten, z racji swojego położenia, wyjątkowej architektury i znaczenia kulturowego, ma wszelkie predyspozycje, by stać się światową ikoną, nie tylko lokalną atrakcją.

