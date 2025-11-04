Piaski niewielkiej wysepki skrywały sekret sprzed wieków

U wybrzeży wpisanego na listę UNESCO miasta Malakka w Malezji leży niewielka wysepka, którą Malezyjczycy nazywają Pulau Melaka. Choć jest mała, to jej historia ze względu na bliskość historycznego miasta portowego jest długa i bogata. Skrawek lądu widział wiele i przeszedł równie dużo zmian - np. w XVII wiek na wysepce miał się znajdować fort wzniesiony częściowo przez Portugalczyków, a częściowo przez Holendrów, który z czasem został pochłonięty przez wodę.

Natomiast obecny kształt Pulau Melaka to efekt sztucznego zagospodarowania - przeprowadzonej w latach 90. XX wieku rekultywacji terenu, gdy planowano przemienić ten przybrzeżny obszar w kilka sztucznych wysepek, tworząc "Malakka Manhattan" dla celów biznesowych i rekreacyjnych. Projekt porzucono, podobnie jak kolejne pomysły. Pulau Melaka wciąż jednak cieszy się zainteresowaniem - nie tylko wśród inwestorów, ale i badaczy.

Odkrycie na malezyjskiej wyspie. Wrak statku z XIII wieku

Na wysepce Malakka doszło teraz do ciekawego odkrycia, o którym premier Ab Rauf Yusoh, powiedział, że jest to jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych ostatnich lat w tym rejonie. Okazało się bowiem, że w piaskach niewielkiej wysepki przez wieki tkwiły pozostałości statku. Badacze wstępnie datowali odsłonięty wrak na XIII wiek. Długość drewnianego statku szacuje się na 50-70 m.

Ruzairy Arbi z Departamencie Dziedzictwa Narodowego powiedział, że odkrycie jest ważnym kamieniem milowym dla narodu, a jednocześnie umacnia reputację Malakki jako miasta o dużym znaczeniu morskim w okresie jej złotego wieku. Malakka to najstarsze malezyjskie miasto nad Cieśniną Malakka, które stało się odnoszącym sukcesy portem handlowym w erze sułtanatu (w latach ok. 1400-1511).

Ruzairy Arbi dodał, iż wstępne badania wykazały, że to statek malezyjski - został wykonany z drewna pochodzącego z Archipelagu Malajskiego.

Badania statku. Wrak może trafić na wystawę w muzeum

Archeolodzy analizują dostępne dane i badają pozostałości statku, aby jak najwierniej odtworzyć jego historię. Planowane jest wydobycie tych wiekowych elementów z piasków wyspy.

Ta inicjatywa archeologiczna jest prowadzona z najwyższą starannością w celu udokumentowania i zachowania zabytku. Po zakończeniu prac konserwatorskich i badań eksponat zostanie umieszczony w jednym z muzeów Malakki

Ab Rauf Yusoh odał też, że odkrycie nie tylko rzuci nowe światło na bogatą historię Malakki, ale także utoruje drogę do rozwoju "wyjątkowej atrakcji turystycznej", a stan zyska jeszcze większą rozpoznawalność na świecie.

Jak (i o czym) śpiewają... wieloryby? O tajemnicach komunikacji morskich ssaków Polsat Polsat