Na niewielkiej wyspie u wybrzeży wpisanej na listę UNESCO Malakki w Malezji odkryto niezwykły wrak. Archeolodzy, którzy badają znalezisko, wstępnie datowali je na XIII wiek. Drewniane elementy mają zostać wydobyte z ziemi i po przebadaniu oraz konserwacji prawdopodobnie trafią do muzeum.

Piaski niewielkiej wysepki skrywały sekret sprzed wieków

U wybrzeży wpisanego na listę UNESCO miasta Malakka w Malezji leży niewielka wysepka, którą Malezyjczycy nazywają Pulau Melaka. Choć jest mała, to jej historia ze względu na bliskość historycznego miasta portowego jest długa i bogata. Skrawek lądu widział wiele i przeszedł równie dużo zmian - np. w XVII wiek na wysepce miał się znajdować fort wzniesiony częściowo przez Portugalczyków, a częściowo przez Holendrów, który z czasem został pochłonięty przez wodę.

Natomiast obecny kształt Pulau Melaka to efekt sztucznego zagospodarowania - przeprowadzonej w latach 90. XX wieku rekultywacji terenu, gdy planowano przemienić ten przybrzeżny obszar w kilka sztucznych wysepek, tworząc "Malakka Manhattan" dla celów biznesowych i rekreacyjnych. Projekt porzucono, podobnie jak kolejne pomysły. Pulau Melaka wciąż jednak cieszy się zainteresowaniem - nie tylko wśród inwestorów, ale i badaczy.

Odkrycie na malezyjskiej wyspie. Wrak statku z XIII wieku

Na wysepce Malakka doszło teraz do ciekawego odkrycia, o którym premier Ab Rauf Yusoh, powiedział, że jest to jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych ostatnich lat w tym rejonie. Okazało się bowiem, że w piaskach niewielkiej wysepki przez wieki tkwiły pozostałości statku. Badacze wstępnie datowali odsłonięty wrak na XIII wiek. Długość drewnianego statku szacuje się na 50-70 m.

Ruzairy Arbi z Departamencie Dziedzictwa Narodowego powiedział, że odkrycie jest ważnym kamieniem milowym dla narodu, a jednocześnie umacnia reputację Malakki jako miasta o dużym znaczeniu morskim w okresie jej złotego wieku. Malakka to najstarsze malezyjskie miasto nad Cieśniną Malakka, które stało się odnoszącym sukcesy portem handlowym w erze sułtanatu (w latach ok. 1400-1511).

Ruzairy Arbi dodał, iż wstępne badania wykazały, że to statek malezyjski - został wykonany z drewna pochodzącego z Archipelagu Malajskiego.

Badania statku. Wrak może trafić na wystawę w muzeum

Archeolodzy analizują dostępne dane i badają pozostałości statku, aby jak najwierniej odtworzyć jego historię. Planowane jest wydobycie tych wiekowych elementów z piasków wyspy.

Ta inicjatywa archeologiczna jest prowadzona z najwyższą starannością w celu udokumentowania i zachowania zabytku. Po zakończeniu prac konserwatorskich i badań eksponat zostanie umieszczony w jednym z muzeów Malakki
zaznaczył Ab Rauf Yusoh.

Ab Rauf Yusoh odał też, że odkrycie nie tylko rzuci nowe światło na bogatą historię Malakki, ale także utoruje drogę do rozwoju "wyjątkowej atrakcji turystycznej", a stan zyska jeszcze większą rozpoznawalność na świecie.

