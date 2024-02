Morze wyrzuciło na brzeg tajemniczy wrak. "Coś wyjątkowego"

Jak donosi scotsman.com, jeden z mieszkańców Sanday, pasjonat historii David Walker momentalnie przybył na miejsce, gdy tylko dowiedział się o wraku. Żeby ustalić więcej szczegółów, skonsultował się z kompetentnymi osobami. Lokalne stowarzyszenie historyczne poczyniło pierwsze notatki, teraz sprawą muszą się zająć eksperci specjalizujący w tego typu znaleziskach.

Wrak z Sanday. Co do tej pory ustalono?

Wstępnie wskazano, że powiązania wraku z Wielką Armadą nie są tak prawdopodobne, przynajmniej gdy przyjmie się założenie, że był to statek hiszpański. Jeśli chodzi o najpóźniejszą datę powstania i używania statku, ustalono, że mogą to być nawet lata 1810-1820, jednak niektórzy badacze skłaniają się bardziej ku okolicom 1700 r.

- Wrak może być brytyjski, szkocki lub orkadyjski. Może też pochodzić z Norwegii lub Holandii, biorąc pod uwagę, że w przeszłości wiele statków korzystało z tej trasy - opowiadał wspomnianemu serwisowi Walker tuż po odkryciu obiektu.

Teraz pojawiły się kolejne ustalenia. Wypowiedź jednego z historyków, Marka Portera, który wielokrotnie badał i opisywał statki sugeruje, że choć możliwe jest, że statek pochodzi z 1650-1700 r., to sam skłaniałby się jednak ku datowaniu go na czasy panowania Elżbiety I (od 1558 do 1603 r.) i przyjęciu, że został zbudowany w Anglii.

- Bliskie odstępy między belkami wskazują, że był to prawdopodobnie okręt wojenny - podkreślił ekspert.

Mieszkańcy chcą ratować relikt

Aby dokładnie zbadać statek, trzeba go najpierw uratować i zabezpieczyć, aby nie został zabrany przez kolejny sztorm i nie niszczał przez naturalne procesy. Zastosowane do budowy statku techniki mogą w późniejszym czasie pomóc ekspertom w dokładniejszym datowaniu obiektu.

Na ten moment mieszkańcy starają się powiadomić o odkryciu jak najwięcej mediów i organizacji, aby dzięki temu dotrzeć do specjalistów, którzy zainteresują się ochroną reliktu. Wstępne ustalenia wskazują na to, że obiekt faktycznie może być wyjątkowy, dlatego w szybkim tempie zyskuje on coraz większe zainteresowanie.

- Zwracamy się z apelem do ludzi, którzy mogą pomóc nam uratować ten wyjątkowy statek. Uważamy, że mamy tu coś o wyjątkowym znaczeniu historycznym - przekazali mieszkańcy Sanday serwisowi scotsman.com.