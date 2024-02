Zagadka SS Arlington

Przez ostatnie 10 lat badacz wraków Dan Fountain studiował dane teledetekcyjne dotyczące wód Jeziora Górnego. Po natrafieniu na wyróżniającą się anomalię, zwrócił się do Towarzystwa Historycznego Wraków Wielkich Jezior o pomoc w identyfikacji potencjalnego wraku. Po dalszych badaniach udało się ustalić, że to Arlington, który zatonął w 1940 roku. To znalezisko pozwoliło rozwiązać jedną z zagadek Arlingtona - usatlono, gdzie dokładnie się znajduje. Historia zatonięcia statku jest jednak nieco bardziej zagmatwana.

30 kwietnia 1940 r. Arlington opuścił Port Arthur w Ontario, a statkiem dowodził wspomniany kapitan "Tatey Bug", doświadczony żeglarz, wyjaśnia Muzeum Wraków Wielkich Jezior. Załogę przywitała gęsta mgła, a w nocy rozpętała się gwałtowna burza, która według zeznań uratowanej załogi była na tyle intensywna, że uszkodziła statek. Gdy zaczął nabierać wody, pierwszy oficer Arlingtona, Junis Macksey zasugerował, żeby obrać kurs na północne wybrzeże Kanady i w ten sposób ochronić się przed nacierającymi falami i szalejącym wiatrem.

Kapitan sprzeciwił się temu pomysłowi i nakazał kurs po otwartej przestrzeni. "Fred skierował Arlingtona bezpośrednio do Whitefish Bay, zamiast obrać dłuższą, bardziej osłoniętą trasę wzdłuż północnego brzegu", pisał o tragedii R. Patrick Smith w książce "Steamboats, Sawlogs, and Salvage: The Story of Burke Family and ich Near Relatives".

Kapitan tonie wraz ze statkiem

Gdy Arlington zaczął tonąć, załoga na własną rękę, bez rozkazu kapitana zaczęła opuszczać statek. Wszystkim udało się bezpiecznie ewakuować z parowca, jednak Burke do nich nie dołączył. Pozostał na pokładzie i patrzył, jak załoga ucieka.

- Po zatonięciu Arlingtona i dziwnym zachowaniu jego kapitana przeprowadzono dochodzenie i pojawiło się wiele spekulacji. Dlaczego Burke poszedł na dno wraz ze swoim statkiem... skoro z łatwością mógł zostać uratowany, podobnie jak reszta jego załogi? (...) Raporty wskazują, że był w pobliżu sterówki swojego statku i machał do znajdującego się niedaleko statku Collingwood na kilka minut przed tym, jak Arlington poszedł na dno jeziora - relacjonuje Muzeum Wraków Wielkich Jezior.