Brytyjski okręt wojenny HMS Northumberland został zbudowany w 1679 roku jako część planu wielkiej modernizacji floty, który miała na celu przekształcenie jej w profesjonalną siłę morską. Transformacja była nadzorowana przez angielskiego urzędnika i słynnego pamiętnikarza Samuela Pepysa, który wsławił się dziennikami pisanymi w latach 1660-1669. Ze względu na pogarszający się wzrok zmuszony był jednak porzucić to zajęcie i skupić się na administracji, co doprowadziło go do stanowiska… najwyższego rangą urzędnika Royal Navy.