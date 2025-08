Mózg jest niejako zaprogramowany, by widzieć twarze nawet tam, gdzie ich nie ma - np. w chmurach, przypalonych tostach, na autach czy dachach. To zjawisko psychologiczne, w którym ludzie dopatrują się znanych kształtów w przypadkowych wzorach, nazywa się pareidolią.

To ciekawe zjawisko jednych bawi, innych przeraża, a czasem wywołuje też spekulacje na temat istnienia tajemniczych budowli w miejscach takich jak Antarktyda czy Księżyc, albo zjaw czy boskich istot w domach. Badanie opublikowane na "i-Perception" porównało, w jaki sposób reagujemy na specyficzny układ twarzy prawdziwych ludzi, a jak czujemy się w przypadku twarzy, która nam się "przywidziała". W czterech eksperymentach z udziałem 54 osób wykazano, że choć oba bodźce przyciągają uwagę, to odpowiadające za to mechanizmy są zupełnie inne.

Choć wydawać by się mogło, że badanie dotyczy tylko tego dla jednych zabawnego, a dla innych przerażającego fenomenu, to tak naprawdę może mieć ono zastosowania wykraczające poza lepsze zrozumienie zjawiska pareidolii. Daje ono bowiem duże pole do badań nad tym, jak nasz mózg przetwarza informacje i jak można to wykorzystać np. w reklamie.