Intrygujący film z samolotu wzbudza w ludziach konsternację

W mediach społecznościowych pojawiło się rozbudzające wyobraźnię nagranie wykonane z pokładu samolotu lecącego ponad chmurami. Krótki film ukazuje niezwykłe formy wyrastające z gęstej połaci obłoków - są to jakby sylwetki stojących lub siedzących ludzi.

Nagranie szybko stało się hitem w sieci, rozprzestrzeniając się na różnych platformach i wzbudzając ożywione dyskusje. Publikacja okrążyła internet w kilku formach i z rozmaitymi podpisami. Internauci snują teorie na temat rozbudzającego wyobraźnię widoku.

Anioły, ludzie chmur, naturalne zjawisko: Mnożą się teorie

Pod filmikami, które można znaleźć m.in. na TikToku wiele osób od razu zwraca uwagę, że na pierwszy rzut oka myśleli, iż to film ukazujący ludzi stojących na śniegu, np. "łowiących ryby w przeręblu wykonanym w lodach Antarktydy". Jest to jednak faktycznie nagranie chmur widocznych z samolotu. Niektórzy doszukują się w zjawisku znaków nadprzyrodzonych, inni nawiązują do aniołów i mitologicznych istot, a jeszcze kolejne osoby sugerują, że to dowód na ukrywaną przez rząd prawdę o eksperymentach lub obcych.

Rozwiń

Co to w rzeczywistości jest? Pojawiło się parę odpowiedzi, starających się logicznie wyjaśnić zjawisko. W sprawie wypowiedział się między innymi mężczyzna, który podał, że pracuje jako pilot. Stwierdził, że też to widział i osoby pilotujące samoloty spotykają się z tym zjawiskiem codziennie.

- To kwestia elektrowni, fabryk i innych jednostek przemysłowych. To tylko zanieczyszczenia i para, które przedostają się przez nisko zawieszone chmury. Całkowicie normalna rzecz dla tych, którzy takie widoki mają w pracy codziennie - napisał mężczyzna, podkreślając przy tym, że wrażenie, iż obłoki są blisko samolotu, to kwestia perspektywy.

W cieniach widzimy sylwetki ludzkie, na powierzchni Księżyca - twarze. To pareidolia

Wiele komentarzy zwraca również uwagę, że ludzie często dopatrują się znajomych kształtów w różnych rzeczach i wiąże się to ze zjawiskiem pareidolii. Polega ona na dostrzeganiu znajomych kształtów, takich jak twarze czy postacie, w różnych szczegółach - układach linii, plam czy cieni. Jest to naturalna skłonność ludzkiego mózgu do doszukiwania się znanych wzorców w otaczającym świecie. Dlatego widzimy uśmiech i oczy w układzie dachu, dostrzegamy ludzkie twarze na powierzchni Księżyca czy rozpoznajemy postacie i zwierzęta w chmurach.

Mimo pojawiających się co jakiś czas racjonalnych wyjaśnień do filmu, tajemnicze nagranie nie przestaje intrygować i rozbudzać wyobraźnię. Wciąż powraca, udostępniane na różnych kontach, ponownie podsycając spory w sieci.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Słynne muzeum jest w złym stanie. Luwr wymaga remontu AFP