Miasto, które nie poddało się Aleksandrowi Wielkiemu

Sillyon to starożytne, strategicznie położone miasto warowne niedaleko dzisiejszej Antalyi, na południowym wybrzeżu Turcji. Twierdzę wzniesiono na wzgórzu, na wysokości ok. 210 m n.p.m. Wzmianki o nim znane są już z ok. 500 r. p.n.e., a potem sporadycznie pojawiało się w różnych spisach. Najciekawsze zapiski pochodzą z IV wieku przed naszą erą.

Mówi się bowiem, że fortyfikacje były tak przemyślane i mocne, a ludność i najemnicy tak sprawna w walce, że w 333 r. p.n.e. miasto bezskutecznie oblegać miał Aleksander Wielki. Obrona przed wybitnym strategiem nie uchroniła jednak Sillyonu przed ostateczną zagładą w późniejszych latach. Dziś ruiny Sillyonu są bezpłatnie dostępne do zwiedzania dla turystów, a także stanowią obszar badań archeologicznych.

Odkrycia archeologiczne w Turcji. Ślady elit z czasów rzymskich

Teraz, w ramach projektu Heritage for the Future prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Turystyki Turcji, archeolodzy badający teren ruin Sillyonu odkryli cztery grobowce z okresu rzymskiego. Szczególną uwagę zwrócił jeden z nich - to bowiem elitarna komora grobowa, używana przez kilka stuleci, która wyróżnia się formą pochówków oraz bogactwem złożonym tam wraz z ciałami zmarłych.

W tym grobowcu znaleziono bowiem okazały zbiór przedmiotów pogrzebowych: pierścionki, kolczyki, szpilki do włosów, figurki, elementy szklane i terakotowe. Odkryto również monety, głównie z II wieku n.e., co pozwala określić chronologię pochówków. Według badaczy, obecność tych artefaktów wskazuje, że pochowani w tym grobowcu ludzie należeli do arystokracji Sillyonu.

Rozwiń

Pisanie historii regionu na nowo. Tego wcześniej naukowcy nie wiedzieli

Według dr. Murata Taşkırana z Uniwersytetu Pamukkale grobowiec ujawnia nowy typ pochówku i unikalne praktyki rytualne, wcześniej nieznane w tym regionie. Elitarny grobowiec zawiera bowiem sekwencję trzech pochówków, z których każdy następny częściowo przemieszczał poprzedni.

Znaleziska świadczą według badaczy o powiązaniach miasta Sillyon z szerszą siecią handlową regionu śródziemnomorskiego. To odkrycie dostarcza też cennych informacji o strukturze społecznej twierdzy. Jest to ważny krok w stronę rekonstrukcji historii regionu i miasta, oraz ich roli w czasach starożytnych.

''Wydarzenia'': Grobowiec rycerza pod ruinami kościoła w Gdańsku. Niezwykłe odkrycie archeologów Polsat News Polsat News