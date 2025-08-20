Miasto-twierdza obrócone w ruinę. Archeolodzy zaskoczeni odkryciami
Badania prowadzone w Turcji w Sillyonie, mieście znanym z oporu wobec Aleksandra Wielkiego, rzucają nowe światło na historię okolicy. Odkryte grobowce z czasów rzymskich zachwycają bogatym wyposażeniem i ukazują nieznane wcześniej rytuały pogrzebowe. To ważny krok w zrozumieniu rangi miasta i losów regionu.
Miasto, które nie poddało się Aleksandrowi Wielkiemu
Sillyon to starożytne, strategicznie położone miasto warowne niedaleko dzisiejszej Antalyi, na południowym wybrzeżu Turcji. Twierdzę wzniesiono na wzgórzu, na wysokości ok. 210 m n.p.m. Wzmianki o nim znane są już z ok. 500 r. p.n.e., a potem sporadycznie pojawiało się w różnych spisach. Najciekawsze zapiski pochodzą z IV wieku przed naszą erą.
Mówi się bowiem, że fortyfikacje były tak przemyślane i mocne, a ludność i najemnicy tak sprawna w walce, że w 333 r. p.n.e. miasto bezskutecznie oblegać miał Aleksander Wielki. Obrona przed wybitnym strategiem nie uchroniła jednak Sillyonu przed ostateczną zagładą w późniejszych latach. Dziś ruiny Sillyonu są bezpłatnie dostępne do zwiedzania dla turystów, a także stanowią obszar badań archeologicznych.
Odkrycia archeologiczne w Turcji. Ślady elit z czasów rzymskich
Teraz, w ramach projektu Heritage for the Future prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Turystyki Turcji, archeolodzy badający teren ruin Sillyonu odkryli cztery grobowce z okresu rzymskiego. Szczególną uwagę zwrócił jeden z nich - to bowiem elitarna komora grobowa, używana przez kilka stuleci, która wyróżnia się formą pochówków oraz bogactwem złożonym tam wraz z ciałami zmarłych.
W tym grobowcu znaleziono bowiem okazały zbiór przedmiotów pogrzebowych: pierścionki, kolczyki, szpilki do włosów, figurki, elementy szklane i terakotowe. Odkryto również monety, głównie z II wieku n.e., co pozwala określić chronologię pochówków. Według badaczy, obecność tych artefaktów wskazuje, że pochowani w tym grobowcu ludzie należeli do arystokracji Sillyonu.
Pisanie historii regionu na nowo. Tego wcześniej naukowcy nie wiedzieli
Według dr. Murata Taşkırana z Uniwersytetu Pamukkale grobowiec ujawnia nowy typ pochówku i unikalne praktyki rytualne, wcześniej nieznane w tym regionie. Elitarny grobowiec zawiera bowiem sekwencję trzech pochówków, z których każdy następny częściowo przemieszczał poprzedni.
Znaleziska świadczą według badaczy o powiązaniach miasta Sillyon z szerszą siecią handlową regionu śródziemnomorskiego. To odkrycie dostarcza też cennych informacji o strukturze społecznej twierdzy. Jest to ważny krok w stronę rekonstrukcji historii regionu i miasta, oraz ich roli w czasach starożytnych.