Nowo odkryta willa, datowana na IV-V wiek n.e., to nie tylko miejsce zamieszkania, ale też pokaz luksusu i aspiracji. Zawiera cztery komnaty, dwa obszerne salony, kolumnowy dziedziniec, dwie fontanny i podziemną cysternę - elementy architektoniczne świadczące o tym, że nie była to zwyczajna rezydencja.

To nie było zwykłe domostwo. Wyróżnia się zarówno skalą, jak i wyrafinowaną dekoracją. Wnętrza pokrywają wielobarwne freski - odcienie żółci, błękitu, czerwieni i brązu - z roślinnymi motywami i geometrycznymi zdobieniami typowymi dla elitarnej architektury późnego Cesarstwa Rzymskiego

Jak budować, to z rozmachem

Najbardziej intrygującym elementem willi jest jednak monumentalny basen rybny, umieszczony przy południowym wejściu . Ma powierzchnię 40 metrów kwadratowych, otaczają go marmurowe rzeźbione płyty, a jego wnętrze wyposażone jest w elementy chroniące ryby przed słońcem i drapieżnikami. W czasach rzymskich podobne rozwiązania były nie tylko źródłem świeżej żywności, ale też wyraźnym sygnałem statusu społecznego.

I nowo odkryty okaz idealnie wpisuje się w ten wzorzec, zwłaszcza że znalezione w okolicy liczne muszle morskie sugerują, że właściciel importował też rarytasy z wybrzeża, by jeszcze podkreślić swój prestiż. Co jednak ciekawe, jak wyjaśniają archeolodzy, podobne instalacje znane są z nadmorskich rezydencji Rzymian, ale w głębi Anatolii to niespotykane znalezisko.