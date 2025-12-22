Polacy pokochali aplikację mObywatel, co potwierdzają statystyki udostępniane co jakiś czas przez Ministerstwo Cyfryzacji. W lipcu br. liczba użytkowników przekroczyła barierę 10 mln. To 1/3 dorosłych mieszkańców Polski! Jakie nowe funkcje i usługi pojawią się w platformie w 2026 r.? Zobaczmy, nad czym obecnie pracuje resort.

Do aplikacji mObywatel zawita sztuczna inteligencja

Już 31 grudnia pojawi się pierwsza nowość, którą z pewnością doceni mnóstwo użytkowników platformy. mObywatel otrzyma wirtualnego asystenta opartego na polskiej sztucznej inteligencji. Czatbot ma zostać udostępniony w sylwestra i pozwoli na załatwianie różnych spraw. Jak to ma działać?

Użytkownicy aplikacji mObywatel będą mogli zadawać czatbotowi różne pytania i ten następnie ma udzielać odpowiedzi. Ministerstwo Cyfryzacji pracowało nad tym rozwiązaniem od miesięcy i ma ono znacząco ułatwić nawigację w aplikacji oraz załatwianie różnych spraw, które będą do zrealizowania drogą elektroniczną.

Wirtualny asystent pojawi się w aplikacji mObywatel przed końcem 2025 r. Dawid Długosz INTERIA.PL

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski wyjaśniał niedawno, że siła czatbota z mObywatela ma tkwić właśnie w polskim modelu sztucznej inteligencji, który będzie w stanie lepiej zrozumieć pytania zadawane przez Polaków. Jeśli nie będzie w stanie rozwiązać problemu, to wirtualny asystent pokieruje nas do odpowiedniego urzędu, gdzie zostanie udzielona stosowana pomoc.

Sylwestrowy start czatbota to dopiero początek i choć jego wdrożenie zostało poprzedzone długim okresem wewnętrznych testów, tak można się spodziewać, że na przestrzeni 2026 r. będą wprowadzane różne udoskonalenia. Te sprawią, że wirtualny asystent z czasem będzie po prostu coraz lepszy.

mObywatel w 2026 r. to także nowe dokumenty cyfrowe

Siła mObywatela tkwi nie tylko w usługach, ale również cyfrowych odpowiednikach różnych dokumentów. Z miesiąca na miesiąc jest ich w platformie coraz więcej. Niedawno nawet została uruchomiona aplikacja mObywatel Junior, która pozwala młodszym użytkownikom przechowywać na telefonie elektroniczną legitymację szkolną. Jakie nowości zostaną wprowadzone w 2026 r.?

Obecnie na etapie realizacji znajdują się dwie nowości związane z dokumentami dla mObywatela. Są to:

Legitymacja emeryta-rencisty MSWiA

Dokumenty lokalne (np. karty mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji

Dokładne plany związane z ich wprowadzeniem nie są znane, ale można zakładać, że nastąpi to w ciągu najbliższych miesięcy. Przy okazji warto dodać, że pojawią się dwie nowe opcje związane z eDowodem. Są to zarządzenie dokumentem oraz onboarding z użyciem cyfrowej wersji dowodu osobistego.

Więcej nowości związanych z dokumentami znajduje się na etapie planowania. Są to:

Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty

Legitymacja doktoranta

Dyplomy

W tym przypadku wdrożenie może potrwać dłużej, bo jest to wczesny etap przygotowań związanych z wdrożeniem takich rozwiązań do mObywatela.

W mObywatelu sprawdzisz wysokość emerytury

mObywatel w 2026 r. otrzyma również nowość, którą docenią miliony Polaków. Jest nią możliwość sprawdzenia prognozy świadczenia emerytalnego bez potrzeby wychodzenia z domu i udawania się do placówki ZUS-u.

Nowa usługa będzie działać w połączeniu z bazą informacji przechowywanych przez Zakład Usług Społecznych. Oczywiście szacowana kwota będzie orientacyjna, bo wpływ na ostateczną wysokość ma tu bardzo wiele czynników. Z pewnością będzie to jednak cenna informacja dla wielu pracujących w kraju rodaków.

Niedawno zapowiadano, że taka funkcja zostanie wprowadzona na początku stycznia 2026 r. Jednak w tym miesiącu wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski doprecyzował, że wdrożenie narządzenia obecnie planowane jest na pierwszy lub najpóźniej drugi kwartał.

Jakie inne nowe funkcje dostanie mObywatel?

mObywatel w 2026 r. otrzyma także inne nowości. Na liście obecnych prac znajdują się e-Doręczenie, Mój KRS oraz księgi wieczyste. Ponadto w planach na najbliższe miesiące jest rozwój dwóch usług. Są to ePłatności oraz Firma. W tym drugim pojawi się narzędzie umożliwiające zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych.

Ponadto mObywatel w tym roku dostał długo wyczekiwany moduł mStłuczka, który cieszy się dużym wykorzystaniem wśród kierowców, choć oczywiście najlepiej, aby nie trzeba było po niego sięgać. Na drogach dochodzi jednak do różnych zdarzeń. W przyszłym roku powinna pojawić się kolejna nowość, która dotyczy kierowców. Będzie to możliwość weryfikacji ubezpieczenia OC pojazdu na dany dzień. W planach jest również publikacja kodu źródłowego aplikacji.

Portfel mObywatel pozwoli legitymować się za granicą Polski

Ponadto przed końcem 2026 r. może pojawić się prawdziwa petarda. To możliwość legitymowania się mDowodem za granicami Polski. Będzie to możliwe w krajach Unii Europejskiej, gdzie trwają już prace nad stworzeniem specjalnej platformy.

W Polsce będzie to tak zwany Portfel mObywatel, który ma zostać dostosowany pod kątem przepisów mających obowiązywać w Unii Europejskiej. Gdy tak się stanie, to mDowód będzie w końcu uznawany również poza granicami Polski, co obecnie jest niemożliwe. Nie ma jednak pewności, że taka funkcja stanie się dostępna już w przyszłym roku, bo wszystko będzie zależało także od postępu prac unijnych oraz implementacji przepisów przez poszczególne kraje członkowskie. Co nie zmienia faktu, że działania w tej kwestii trwają i pozostaje wierzyć, że zostaną ukończone szybciej niż później.

Nowa odsłona aplikacji mObywatel. Co sądzą o niej Polacy? materiały promocyjne