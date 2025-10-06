Jak założyć mObywatela dla dziecka i dodać dokumenty w aplikacji?

Spis treści: Czy dziecko może mieć aplikację mObywatel? Jak założyć mObywatela dla dziecka? Co jest w aplikacji mObywatel dla dziecka?

Czy dziecko może mieć aplikację mObywatel?

Aplikacja mObywatel, będąca jednym z filarów cyfryzacji usług publicznych w Polsce, od kilku lat cieszy się rosnącą popularnością. Korzysta z niej już ponad 10 milionów osób, co oznacza, że używa jej niemal co trzeci dorosły Polak. Choć początkowo była adresowana głównie do pełnoletnich obywateli, dziś dostęp do niej mają również osoby młodsze. Wystarczy ukończyć 13 lat, posiadać dowód osobisty oraz środek identyfikacji elektronicznej, w postaci profilu zaufanego.

Aby jednak w pełni odpowiedzieć na potrzeby uczniów, rząd zdecydował się stworzyć specjalny moduł dostosowany do ich wieku i realiów szkolnych. Tak narodził się mObywatel Junior, który wystartował w 2024 roku jako pilotaż obejmujący 180 tys. uczniów.

Dopiero od września 2025 roku usługa została rozszerzona na blisko 5 milionów młodych użytkowników w całym kraju. To rozwiązanie ułatwia codzienne funkcjonowanie nastolatków i wprowadza ich w świat bezpiecznych usług cyfrowych. Uczniowie mogą przechowywać legitymację szkolną w telefonie, a rodzice - mieć dostęp do dokumentów swoich dzieci z poziomu własnej aplikacji.

Jak założyć mObywatela dla dziecka?

Proces aktywacji legitymacji szkolnej w aplikacji mObywatel został zaprojektowany tak, aby był szybki, bezpieczny i dostępny dla każdego ucznia, niezależnie od poziomu zaawansowania technologicznego. Wystarczy wykonać kilka prostych kroków.

Szkoła musi przystąpić do programu i zarejestrować dane uczniów w Systemie Informacji Oświatowej (SIO). Bez tego etapu nie będzie możliwe wygenerowanie cyfrowej legitymacji. Po rejestracji w SIO uczeń otrzymuje dane do logowania do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE). Na koncie ucznia w ZPE dostępny jest unikalny kod QR, który służy do aktywacji legitymacji. Pobieramy aplikację mObywatel na telefon dziecka (Android lub iOS). Wybieramy opcję mObywatel Junior. Ustalamy indywidualny kod PIN do zabezpieczenia aplikacji, a następnie skanujemy kod QR z ZPE w celu aktywacji cyfrowej legitymacji szkolnej. Dokument pojawi się w aplikacji i będzie działał również offline, więc nie wymaga dostępu do internetu. Legitymację można przypisać do pięciu urządzeń jednocześnie - np. telefonu dziecka i telefonów rodziców.

Jeżeli legitymację szkolną dziecka chce dodać do swojej aplikacji rodzic lub opiekun, wystarczy, że w menu Dokumenty wybierze z listy dostępnych opcji legitymację szkolną, a następnie zeskanuje kod QR wygenerowany w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej ucznia. W ten sposób cyfrowy dokument zostanie pobrany i zapisany w aplikacji. Rozwiązanie pozwala na dodanie legitymacji więcej niż jednego dziecka, dzięki czemu rodzic może mieć w swoim telefonie dokumenty wszystkich swoich podopiecznych. To nowość w porównaniu z wcześniejszym systemem, który nie dawał takiej możliwości.

Aby dodać dowód osobisty dziecka w aplikacji mObywatel, rodzic lub opiekun powinien zalogować się na swoim telefonie, wejść w zakładkę "Dokumenty" i wybrać opcję dodania nowego dokumentu, a następnie z listy dostępnych wskazać "Dowód osobisty dziecka". Kolejnym krokiem jest zeskanowanie kodu QR lub potwierdzenie danych poprzez Profil Zaufany, dzięki czemu system automatycznie pobierze informacje z rejestru PESEL. Po zatwierdzeniu dokument pojawi się w aplikacji i będzie zawsze pod ręką, a w ten sam sposób można dodać dowody wszystkich swoich dzieci. Każdy z rodziców może dodać dokument dziecka na swoim urządzeniu, o ile w rejestrze PESEL widnieją jako jego opiekunowie.

Co jest w aplikacji mObywatel dla dziecka?

Najważniejszym elementem mObywatela Juniora jest mLegitymacja szkolna. Dzięki temu rozwiązaniu młodzi użytkownicy mogą mieć zawsze przy sobie ważny dokument, a rodzice zyskują pewność, że ich dzieci nie zostaną zaskoczone podczas kontroli biletów czy przy zakupie wejściówek. mLegitymacja, która w pełni zastępuje tradycyjną legitymację papierową:

potwierdza, że uczeń uczęszcza do danej szkoły,

umożliwia korzystanie z ulgowych przejazdów komunikacją miejską i zniżek w instytucjach kultury,

działa również offline, więc jest zawsze dostępna, nawet bez połączenia z internetem.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że rozwiązanie zostało przygotowane z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych - aplikacja nie wyświetla reklam, a dane chronione są zarówno kodem PIN, jak i zabezpieczeniami systemowymi telefonu, w tym biometrią. Młodzi użytkownicy mogą personalizować wygląd aplikacji, wybierając jeden z trzech motywów graficznych: Energia, Geometria lub Kosmos.

Aplikacja nie zatrzyma się na cyfrowej legitymacji. Według zapowiedzi resortu mObywatel Junior ma stać się platformą dla kolejnych usług skierowanych do młodzieży. W planach jest m.in. integracja z planem lekcji, dostęp do ocen czy możliwość komunikacji ze szkołą. W dalszej perspektywie rozważane są także cyfrowe karty biblioteczne i powiązanie aplikacji z materiałami edukacyjnymi.

Znaczenie tego rozwiązania wykracza poza samą wygodę. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaznacza, że mObywatel Junior ma być edukacją cyfrową w praktyce - uczy młodych ludzi, jak bezpiecznie korzystać z internetu, chronić swoje dane i załatwiać sprawy w sposób nowoczesny i odpowiedzialny. To inwestycja w kompetencje przyszłości, które będą niezbędne zarówno na rynku pracy, jak i w codziennym funkcjonowaniu w coraz bardziej cyfrowym świecie.

