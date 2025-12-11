Chiny również stawiają na rozwój dronów, które odgrywają w wojsku coraz większą rolę. Państwo Środka zbudowało wielki bezzałogowy statek powietrzny, który waży kilkanaście ton. W czwartek odbył się jego pierwszy lot. Dron-matka wzniósł się w powietrze i próba zakończyła się sukcesem.

Chiny przeprowadziły pierwszy test 16-tonowego drona-matki

Statek bezzałogowy bazuje na platformie Jetank i nie ma jeszcze konkretnej nazwy. To wielka maszyna, której masa startowa wynosi 16 ton i w rzeczywistości może pełnić rolę drona-matki. To oznacza, że będzie transportowcem dla innych bezzałogowców.

Pierwszy lot drona-matki odbył się w czwartek 11 grudnia w prowincji Shaanxi. Test był bacznie obserwowany przez specjalistów z Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Próba zakończyła się sukcesem i pokazuje dążenia Pekinu do celu, którym jest tworzenie coraz bardziej zaawansowanych maszyn powietrznych.

Publiczny pokaz prototypu platformy odbył się w 2024 r. podczas targów Airshow China w Zhuhai. I choć jest to maszyna o bardzo uniwersalnych zastosowaniach, tak już wtedy podkreślano jej potencjał militarny.

Bezzałogowy statek powietrzny Chińczyków o wielu przeznaczeniach

Platforma Jetank ma 16,35 metra długości, rozpiętość skrzydeł 25 metrów i jest w stanie transportować ładunek o łącznej masie 6000 kilogramów. Samolot może spędzić w powietrzu nawet 12 godzin, a jego zasięg to aż 7 tys. kilometrów.

Samolot ma różne zastosowania. Są to zarówno cele cywilne, jak i rządowe. Jetank ma modułowy system udźwigu i to pozwala konfigurować maszynę pod kątem różnych zadań. Może to być dostarczanie ładunków na duże odległości, ale też transport na miejsca katastrof czy badania lotnicze.

Wśród innych zastosowań platformy wymienia się także poszukiwanie złóż, gaszenie pożarów lasów, egzekwowanie prawa na morzu czy ogólnie pojęte monitorowanie. Oczywiście jest też potencjał militarny, o którym może nie mówi się zbyt dużo, ale taki dron-matka może na przykład transportować całe roje mniejszych bezzałogowców na większe odległości, gdzie te następnie będą wypuszczane. Jest to możliwe dzięki specjalnej komorze wewnątrz statku, którą nazywa się "ulem".

Jakby tego było mało, to Jetank dysponuje ośmioma punktami podwieszania pod skrzydłami. Dzięki temu może przenosić bomby kierowane o masie do 1000 kilogramów, pociski powietrze-powietrze czy broń przeciwokrętową. Modularna budowa sprawia, że wymiana poszczególnych modułów może odbywać się w czasie około dwóch godzin.

