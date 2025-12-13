Ziemia ma zmieniający się klimat i takie procesy zachodzą na naszym świecie od miliardów lat. Występują cieplejsze okresy, ale też epoki zlodowacenia, które napędzają niewielkie zmiany orbity czy nachylenia osi obrotu. Wpływ na to mają również sąsiednie planety i okazuje się, że jest tak również w przypadku Marsa.

Mars wpływa na zmieniający się klimat Ziemi

Naukowcy już wcześniej wiedzieli, że wpływ na ziemski klimat mają Wenus oraz Jowisz. Pierwsza z planet ma podobne rozmiary do naszej i znajduje się najbliższej. Natomiast gazowy olbrzym jest dalej, ale również oddziałuje grawitacyjnie na inne obiekty Układu Słonecznego.

Wenus i Jowisz mają wpływ na tzw. cykle Milankovicia (periodyczne zmiany parametrów orbity ziemskiej), ale nowe badania przeprowadzone pod kierownictwem Stephena Kane'a wykazały, że w podobny sposób na Ziemię oddziałuje także Mars, choć w mniejszym stopniu.

Mars jest mniejszy od Wenus i znajduje się dalej, a więc jego wpływ grawitacyjny na Ziemię jest niższy. Co nie zmienia faktu, że Czerwona Planeta również oddziałuje na pory roku naszego świata.

Uczeni przeprowadzili symulacje komputerowe związane ze zmianą orbity Ziemi oraz wpływu na to zjawisko na przestrzeni milionów lat. Badania wykazały, że Mars ma wpływ na krótsze cykle naszej planety trwające około 100 tys. lat, które odpowiadają za tempo zmian w epokach lodowcowych.

Wenus i Jowisz wpływają na ziemski klimat w większym stopniu

Przeprowadzone badania wykazały również, że to Wenus i Jowisz w większym stopniu wpływają na cykle Ziemi. Najbardziej stabilną cechą wszystkich symulacji był cykl mimośrodu trwający 405 tys. lat. Mars nie miał na to większego wpływu niezależnie od zmiany masy, którą symulowano.

Te same badania wykazały, że zmniejszanie masy Marsa w kierunku zera powoduje zanik wzorców klimatycznych. Tak zwany "wielki cykl" trwający 2,4 mln lat powoduje duże wahania klimatu. Wpływ na niego ma także Czerwona Planeta i jej masa, co powoduje wytworzenie odpowiedniego rezonansu grawitacyjnego.

Badania naukowców wykazały, że wpływ grawitacyjny Marsa jest również widoczny w skośności Ziemi, czyli nachyleniu orbity. Uczeni wierzą, że podobne analizy pozwolą w przyszłości określić wzorce klimatyczne w innych układach planetarnych.

