Wykopaliska w Wersalu. Archeolodzy odkrywają sekrety pałacu

Paula Drechsler

Ostatnie badania archeologiczne na terenie Pałacu Wersalskiego we Francji ujawniły szereg nieznanych dotąd fragmentów monumentalnej rezydencji. Wśród odkryć znalazły się relikty podziemnej infrastruktury, dawnych tuneli i grot oraz elementy porcelany i fajansu. Wyniki badań pozwalają lepiej zrozumieć, jak pałac ewoluował na przestrzeni wieków.

Zamek w Wersalu widziany z lotu ptaka, majestatyczna rezydencja otoczona rozległymi ogrodami, symetrycznymi alejkami oraz fontannami, wokół zabudowania miejskie i rozprzestrzeniające się lasy na horyzoncie.
Pałac wersalski po raz kolejny stał się miejscem badań archeologicznych.ToucanWings - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/Wikimedia Commons

Nowe odkrycia w Pałacu Wersalskim. Naukowcy odsłaniają sekrety rezydencji

Pałac Wersalski położony w Wersalu pod Paryżem we Francji został poddany badaniom archeologicznym. Budowa rozpoczęta za panowania Ludwika XIV przechodziła liczne przemiany, a naukowcy odsłonili teraz mało znane elementy.

Wykopaliska przeprowadzono na tarasie północnym i na dziedzińcach wewnętrznych. Badania pozwalają udokumentować fazy rozwoju, poziomy budowy oraz metody kolejnych przekształceń jednego z najsłynniejszych pałaców na świecie.

Nowe fakty o historii przebudowy francuskiego pałacu

Francuski Instytut Badań Archeologicznych (INRAP) ogłosił wyniki badań. Dziedzińce Królowej i Delfina powstały częściowo na dawnym nasypie fosy Le Vau. Otaczała ona pawilon myśliwski Ludwika XIV. Wykopaliska dotarły aż do naturalnego podłoża na głębokości ok. 3,2 m i ujawniły świetnie zachowane warstwy, pozwalające odtworzyć kolejne etapy przekształceń terenu.

Odkryto m.in. fundamenty zaginionych tuneli, kamienne systemy odwadniające i elementy infrastruktury hydraulicznej, w tym kolektory wody deszczowej. Najcenniejsze są konstrukcje z końca XVII w. ze sklepieniami o łuku półkolistym, świadczące o zaawansowanej organizacji podziemnej infrastruktury obsługującej apartamenty królewskie.

Przebudowy Wersalu. "Organizm w ciągłej transformacji"

Taras północny skrywał natomiast fragmenty rzeźb z XVII-XVIII w., pozostałości dawnej groty Tetydy i fundamenty wykorzystujące elementy balustrad, które były prawdopodobnie związane z ogrodzeniami z XVIII w. Inne odkrycia z dwóch kampanii to fragmenty chińskiej porcelany i białe oraz niebieskie odłamki fajansu. Ponadto na dawnym Wielkim Dziedzińcu ujawniono pozostałości zbiornika wodnego o nieznanej funkcji, bogate zdobienia sugerują, że być może była to fontanna, ale temat wymaga dokładniejszych badań. Kilka sklepionych galerii serwisowych, przeznaczonych do utrzymania i kontroli sieci wodnych, również wywodzi się z tego kompleksu.

Badania pokazują, że jeden z najsłynniejszych pałaców świata należy postrzegać "organizm w ciągłej transformacji", złożony z nakładających się faz budowy i przebudowy. Badania Wersalu trwają, uzupełniając dotychczasowe ustalenia. Eksperci łączą dane archeologiczne z archiwaliami i analizą architektury, aby odtworzyć historię tego monumentalnego kompleksu.

Pełne dane na temat badań w Wersalu opublikował INRAP.

Bajkowy zamek trafił na listę dziedzictwa UNESCODeutsche WelleDeutsche Welle
