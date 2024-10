W 1810 roku inspektor generalny kamieniołomów, szlachcic Louis-Étienne Héricard de Thury, postanowił okazać zmarłym pewien szacunek i ułożył czaszki oraz długie kości - kości udowe, piszczele, kości ramienne - w dekoracyjne ściany i tym samym niejako przekształcił to miejsce w "atrakcję turystyczną", którą obecnie odwiedza ok. pół miliona osób rocznie. Tyle że to tylko fasada, bo za tymi ścianami znajdują się pozostałe kości, pozostawione w całkowitym bezładzie.

Jak zmieniały się choroby? Odpowiedź czeka na odkrycie

Naukowcy w końcu postanowili lepiej się im przyjrzeć, a okazja nadarzyła się na przypadkiem. Kiedy jedna z dekoracyjnych ścian zawaliła się w 2022 roku, zespół Charliera z Uniwersytetu Wersalskiego i Saint-Quentin-en-Yvelines otrzymał możliwość zbadania tego miejsca. To pierwsza taka okazja, żeby przekonać się, jakim zabiegom (jak amputacja, trepanacja, autopsja i balsamowanie) poddawani byli mieszkańcy Paryża, których ciała wrzucono do kamieniołomów.

Co więcej, ich badanie próbuje też ustalić, na jakie choroby i infekcje pasożytnicze cierpieli, a także zatrucia metalami ciężkimi, w tym ołowiem, rtęcią, arsenem i antymonem. Część z nich pozostawia ślad na ludzkich kościach (krzywica, syfilis czy trąd), a inne - te zabijające zbyt szybko, żeby zostawić ślady - można wykryć z próbek DNA (dżuma). Po co to robić? Jak wyjaśniają badacze, na przykład w celu sprawdzenia, w jaki sposób zmieniała się choroba, z którą ciągle się mierzymy, ale lepiej ją poznać.

Wstępne wyniki analiz mamy poznać przed końcem roku i być może to właśnie wtedy dowiemy się, ile naprawdę ciał wrzucono do paryskich katakumb - autorzy projektu badawczego spodziewają się, że liczba przekroczy 6 mln! Nie mają jednak złudzeń, że pracy jest tu na tak długie lata, że zajmować się nią będą następne pokolenia: "To ogromne zadanie. Praca bez końca. Myślę, że dzieci moich studentów będą kontynuować to dzieło".

