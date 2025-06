Archeolodzy we Francji odkryli gigantyczną rzymską willę. Ukrywała się na widoku

Prawie 60 lat temu archeolodzy odkryli w środkowej Francji prostokątny budynek o powierzchni 700 metrów kwadratowych. Aż do tej pory nie wiedzieli, że budowla sprzed prawie 2000 lat to jedynie malutki fragment gigantycznej willi. Nowe odkrycie ujawniło cały starożytny kompleks, który dosłownie ukrywał się na widoku. Może on dostarczyć nowe szczegóły na temat historii rzymskiej Galii.