W ostatnim czasie regularnie piszemy o imponujących akcjach służb specjalnych Ukrainy, które kontynuują walkę mającą na celu sparaliżowanie rosyjskiej logistyki wojskowej za pomocą bezzałogowców - zarówno na okupowanych przez wroga terenach, jak i bezpośrednio na jego terytorium.

Wystarczy przypomnieć o precyzyjnej operacji sabotażowej na terenie Kaliningradu, której celem była stacja transformatorowa zasilająca lokalne zakłady związane z przemysłem zbrojeniowym Federacji Rosyjskiej, ataku na fabrykę dronów w miejscowości Jełabuga w Tatarstanie czy ataku na rosyjski pociąg z paliwem na linii kolejowej Werchnij Tokmak - Lisiczańsk - Fedoriwka na terenie tymczasowo okupowanego obwodu zaporoskiego.

Precyzyjne uderzenia na zapleczu frontu

W nocy z 27 na 28 lipca pod zmasowanym atakiem dronów znalazł się z kolei rosyjski obwód wołgogradzki, a uderzenia objęły m.in. Wołgograd czy miejscowości Oktiabrskij i Żukowo, a jednym z głównych celów była podstacja kolejowa wykorzystywana przez rosyjskie wojsko do celów logistycznych.

Na nagraniach opublikowanych w sieci widać było buchające płomienie i zniszczenia na lokalnej infrastrukturze energetycznej. Ba, dosłownie wczoraj dowiedzieliśmy się o udanym ataku na rosyjski pociąg-cysternę w rejonie między Tokmakiem a Urożajnym - skład przewożący paliwo wypadł z torów i został zniszczony, a powstały pożar sparaliżował jedyne połączenie kolejowe prowadzące z Rosji na Krym.

Rozwiń

Seria eksplozji i pożar widoczny z kosmosu

I chociaż strona rosyjska zwyczajowo ogranicza ujawnianie szczegółów podobnych akcji i bagatelizuje ich skutki, kolejne gorączkowe próby ochrony przed dronami FPV z Kijowa - jak system sygnalizacji świetlnej ostrzegający kierowców o potencjalnej aktywności dronów czy siatki wzdłuż ważnych szlaków drogowych - sugerują coś innego.

Nic więc dziwnego, że Ukraina dalej robi swoje, a wczorajszy dzień może zaliczyć do wyjątkowo udanych, bo poza wspomnianym pociągiem-cysterną "upolowała" również dwa składy amunicji w miejscowości Biłokurakyne w obwodzie ługańskim. To jeden z najważniejszych węzłów kolejowych, przez które Kreml dostarcza amunicję na front w kierunku Pokrowska, co czyni ten atak wyjątkowo bolesnym dla Rosji.

Według źródeł ukraińskich drony trafiły bezpośrednio w cele co najmniej siedem razy, wywołując serię potężnych eksplozji, po których doszło do rozległego pożaru. Takiego, który widoczny był nawet z kosmosu, bo płomienie zostały zarejestrowane przez międzynarodowy system monitorowania pożarów FIRMS.

Po eksplozjach wybuchł potężny pożar, który został również zarejestrowany przez międzynarodową usługę FIRMS, która śledzi pożary w czasie rzeczywistym na całym świecie

Podkreśla ona także, że każdy trafiony magazyn to mniej pocisków atakujących ukraińskie pozycje i bezpośrednio przekłada się to na spadek intensywności rosyjskich ataków, szczególnie w rejonach objętych największą presją, więc podobne wysiłki będą kontynuowane.

Zobacz również: Militaria Nuklearny pojazd prezydenta Rosji pojawił się w Ukrainie Filip Mielczarek

Jak dobrze żyć na skróty? Codzienność bez przebodźcowania Content Studio