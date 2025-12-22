Wiecie, gdzie jest najbliższy schron, do którego można się udać w razie zagrożenia? Problem dotyczy mnóstwa Polaków. Powstała nowa aplikacja o nazwie "Gdzie się ukryć", która ułatwi znalezienie miejsc schronienia w całym kraju.

Aplikacja Gdzie się ukryć zostanie zaprezentowana w poniedziałek przez MSWiA

Nowa aplikacja zastępuje dotychczasowy serwis "Schrony", którego działanie budziło różne wątpliwości. Oficjalna prezentacja "Gdzie się ukryć" odbędzie się w poniedziałek 22 grudnia podczas konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nowa platforma jest częścią Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC), którego budżet na lata 2025-2026 ustalono na 34 mld złotych.

Nowe oprogramowanie, które będzie pokazywało wszystkie skatalogowane, już ocenione miejsca ukrycia, gdzie dziś można tego ukrycia poszukiwać. Natomiast ciężka praca potem, aby te miejsca doprowadzić do takiego stanu, żeby cała populacja Polski mogła czuć się bezpiecznie

Aplikacja Gdzie się ukryć wskaże miejsca schronienia

Aplikacja Gdzie się ukryć już działa i można się z nią zapoznać m.in. na stronie gdziesieukryc.pl. Platforma ma postać interaktywnej mapy, na której można znaleźć najbliższe lokalizacji użytkownika punkty schronienia. Są one prezentowane w obrębie kilku kilometrów.

Ponadto nowa aplikacja pozwala wyznaczyć trasę do takiego punktu schronienia. Na razie prezentowane są tylko adresy placówek (z koordynatami GPS i geograficznymi), ale bez szczegółowych informacji o ich stanie czy pojemności. Takie informacje mają pojawić się z czasem.

Platforma umożliwia działanie w trybie offline, a więc bez połączenia z internetem. Jest to możliwe poprzez pobieranie danych na telefon. Mpunkty można ściągać w promieniu 50 kilometrów. Ponadto nie zabrakło wsparcia dla jasnego i ciemnego motywu. Wybrane punkty można zapisywać na liście ulubionych, która jest edytowalna.

Aplikacja Gdzie się ukryć znajduje się na etapie rozwoju i można się spodziewać, że z czasem jej funkcjonalność będzie rozbudowywana.

