Satelity mają różne kształty, ale zazwyczaj mają dosyć zbliżoną konstrukcję oraz dizajn. NASA postanowiła przetestować nowe rozwiązania, z którymi Amerykanie wiążą duże oczekiwania. Program pilotażowy odbywa się w ramach misji o nazwie DiskSat.

NASA testuje satelity w kształcie dysków w ramach misji DiskSat

DiskSat to misja NASA, której start odbył się w zeszłym tygodniu. Cztery testowe satelity w kształcie dysków zostały wyniesione na orbitę okołoziemską z użyciem rakiety Electron firmy Rocket Lab, którą wystrzelono ze stanowiska na wyspie Wallops w Wirginii.

Ładunek został wyniesiony w kosmos z sukcesem i cztery satelity NASA znalazły się na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO), gdzie następnie zostaną sprawdzone w akcji. Program pilotażowy ma polegać m.in. na przeprowadzeniu serii manewrów, które pozwolą uzyskać ocenę opracowanej konstrukcji.

Satelity z misji DiskSat mają postać metrowych dysków. The Aerospace Corporation materiały prasowe

Projekt i rozwój nowych satelitów został powierzony firmie The Aerospace Corporation. Za finansowanie odpowiada program NASA Small Spacecraft and Distributed Systems poprzez Space Technology Mission Directorate.

Nowe satelity NASA alternatywą dla CubeSat

Satelity biorące udział w misji DiskSat powstały z myślą o stworzeniu alternatywy dla statków typu CubeSat, które mają postać niewielkich sześcianów. Są one używane coraz częściej, ale stawiają pewne ograniczenia.

Nowe satelity mają postać płaskich dysków o średnicy około 1 metra i grubości zaledwie 2,5 cm. NASA twierdzi, że nowa konstrukcja zachowuje możliwości CubeSat i oferuje więcej. Przede wszystkim mówi się o wyższej mocy czy możliwości stosowania większych instrumentów naukowych. Kolejną zaletą jest możliwość obniżenia kosztów misji.

Każdy z satelitów biorących udział w misji DiskSat posiada elektryczny układ napędowy. Silniki umożliwiają regulację wysokości, utrzymanie orbity i wykonywanie kontrolowanych manewrów po rozmieszczeniu.

Satelity DiskSat testowane na orbicie niższej od ISS

NASA chce przetestować możliwości satelitów DiskSat na niskiej obicie okołoziemskiej na wysokości mniejszej od 300 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. To niżej w porównaniu do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS, która okrąża planetę na wysokości około 400 kilometrów.

Niższa orbita ułatwi NASA komunikację z satelitami oraz wykonanie lepszych obrazów Ziemi z kosmosu. Amerykanie wierzą, że takie statki znajdą szerokie zastosowania w różnych gałęziach. Mówi się m.in. o sektorach nauki, obronności czy przemysłu.

