QUIZ tylko dla kosmicznych geeków. Tajemnice grudniowego nieba

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Grudzień to nie tylko pierwsza gwiazdka, ale także wiele innych wyjątkowych zjawisk na nocnym niebie, w tym superpełni i rojów meteorów. Z grudniem wiąże się też sporo ważnych wydarzeń w historii badania i podboju kosmosu. Sprawdź swoją wiedzę w tym zakresie, rozwiązując specjalny kosmiczny quiz!

Astronauta unoszący się w przestrzeni kosmicznej na tle Ziemi oraz rozgwieżdżonego nieba. Kombinezon kosmiczny chroni przed warunkami panującymi poza atmosferą, a wokół astronauty wyraźnie widać kurtynę gwiazd i fragment krzywizny planety.
Kosmiczny quiz zabierze cię w podróż przez grudniowe zjawiska na nocnym niebie i kosmiczne misje.123RF/PICSEL

Zjawiska na grudniowym niebie i przełomowe misje kosmiczne. Sprawdź się!

Grudzień kojarzymy przede wszystkim z "pierwszą gwiazdką", ale w rzeczywistości to miesiąc, który oferuje obserwatorom nocnego nieba pokaźny zestaw zjawisk, jakie sprawiają, że aktywność ta staje się jeszcze bardziej ekscytująca - na wiele możemy liczyć także w 2025 r.

Ponadto w minionych latach wielokrotnie w grudniu dochodziło do spektakularnych osiągnięć naukowych dotyczących badania i podboju kosmosu. To czas, kiedy kolejne misje wyruszały w podróż ku gwiazdom, a naukowcy ogłaszali wyniki badań, które zmieniały nasze spojrzenie na Wszechświat.

Czy kojarzysz, jakie misje miały miejsce w tym zimowym miesiącu i co możemy obserwować w grudniu na nocnym niebie? Sprawdź się w tym kosmicznym quizie!

Zobacz również:

Nauka vs. Mikołaj. Czy legendarny Święty łamie prawa fizyki? [QUIZ]
Quizy

Naukowe wyzwanie Mikołaja. Czy jest szybszy niż prędkość światła? [QUIZ]

Karol Kubak
Karol Kubak
Jak naprawdę jest w kosmosie? PolsatPolsat
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze