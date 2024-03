Od dziecka marzysz o tym, by zostać prawdziwym agentem Jej Królewskiej Mości? To świetnie się składa, bo w ramach akcji rekrutacyjnej w związku z uruchomieniem przez agencję nowej strony w serwisie społecznościowym LinkedIn, brytyjskie służby opublikowały w sieci obrazkową zagadkę. Pozwala ona ocenić, czy kandydat posiada odpowiednie umiejętności, bo jest podobno skierowana do tych, którzy "myślą i widzą świat inaczej".

Układanka, stworzona we współpracy z artystą Justinem Eagletonem, zostanie zdaniem pomysłodawców rozwiązana tylko przez tych, którzy "mogą wnieść nową perspektywę do rozwiązywania problemów". Agencja wyjaśnia tylko, że na grafice znajduje się 13 wskazówek dotyczących liter, które składają się na treść wiadomości do odczytania.

Zagadki stanowią sedno naszej istotnej pracy. Te umiejętności odzwierciedlają nasze historyczne korzenie w kryptografii i szyfrowaniu i nadal są ważne dla naszej współczesnej misji zapewnienia bezpieczeństwa kraju czytamy w ogłoszeniu.