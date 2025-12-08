Apple udostępniło iOS 26 we wrześniu, ale od razu było wiadomo, że nie wszystkie zapowiedziane funkcje zostaną wprowadzone wraz z tą aktualizacją. Część z nich pojawi się w ramach uaktualnień uzupełniających. Kolejne z nich jest już gotowe i premiera jest tylko kwestią najbliższego czasu.

Co nowego z aktualizacją iOS 26.2 dla iPhone'ów

Ta kolejną dużą aktualizacją jest iOS 26.2, który od kilku tygodni był dostępny w ramach publicznej wersji beta i wkrótce trafi na wszystkie iPhone'y. Kiedy to nastąpi i co nowego tu znajdziemy?

Apple przygotowało z myślą o iOS 26.2 całkiem sporo nowości. Użytkownicy dostają kolejną opcję dostosowującą efekty Liquid Glass. Tym razem dotyczą one zegara na ekranie blokady. Następnie mamy nową funkcję dla AirDrop, która umożliwia wysyłanie specjalnych kodów do osób spoza listy kontaktów. Natomiast Apple Music pozwoli wyświetlać teksty piosenek bez połączeń z internetem.

Przy okazji pojawia się trochę nowości na innych urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka. Dla przykładu właściciele zegarków Apple Watch będą mogli uzyskać dostęp do nowej oceny snu, którą przeprojektowano. W słuchawkach AirPods w końcu będzie można korzystać z funkcji tłumaczeń rozmów na żywo na terenie Unii Europejskiej. Ta nowość pojawiła się już wcześniej, ale nie w krajach członkowskich. Po aktualizacji będzie można jej używać także w Polsce, ale nie w naszym języku. Natomiast na iPadach przywrócono pewne opcje związane z wielozadaniowością.

Kiedy aktualizacja iOS 26.2 i uaktualnienia na pozostałe urządzenia Apple?

Apple udostępni iOS 26.2 dla wszystkich użytkowników iPhone'ów w niedługim czasie. Wynika to z faktu, że testerzy otrzymali build RC już w zeszłym tygodniu. Premiera powinna odbyć się nawet jeszcze dziś. Pewnie w okolicy godziny 19:00 czasu w Polsce.

W tym samym czasie pojawią się aktualizacje na pozostałe urządzenia Apple. Mowa o uaktualnieniach iPadOS, tvOS, watchOS, macOS, visionOS oraz oprogramowaniu dla HomePodów z numerkami 26.2. Właściciele sprzętów z logo nadgryzionego jabłka będą więc mieli co aktualizować.

