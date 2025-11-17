Nowy iPhone nie każdego roku? Apple zmienia strategię.

Apple przyzwyczaiło nas do tego, że co rok we wrześniu prezentowane są nowe iPhone'y i od lat są to cztery nowe telefony z iOS. To się wkrótce skończy, bo już od 2026 r. Gigant zdecydował się na zmiany i ich efekty będziemy mogli zobaczyć już w przyszłym roku.

iPhone 18 i Air 2 nie pojawią się w 2026 roku

Standardowo we wrześniu 2026 r. oczekiwalibyśmy cztery nowe smartfony z iOS. Są to modele iPhone Air 2, 18, 18 Pro i 18 Pro Max. Cóż… w przyszłym roku mamy zobaczyć tylko dwa ostatnie z wymienionych oraz jedną nowość, o czym raportuje Mark Gurman z Bloomberga, który w przeszłości zasłynął ze sprawdzonych informacji z obozu Apple.

Gurman twierdzi, że Apple stawia na nowy harmonogram wydawniczy. We wrześniu 2026 r. mamy zobaczyć nie cztery, a trzy nowe telefony. Będą to wspomniane modele iPhone 18 Pro i 18 Pro Max oraz składany iPhone. Ten ostatni będzie nowością w portfolio producenta.

Co natomiast z tańszym modelem iPhone 18 oraz Air 2. generacji? Te smartfony mają pojawić się dopiero w pierwszej połowie 2027 r. Być może zbiegnie się to w czasie z premierą najtańszego iPhone'a 18e. Dokładnych terminów nie podano, bo jest na to zbyt wcześnie, ale można zakładać, że nastąpi to w pierwszym kwartale.

Nowa strategia Apple może mieć sens

Takie zmiany w cyklu wydawniczym wcale nie muszą być złym pomysłem. Możliwe, że jest to związane z debiutem pierwszego składaka. Wrześniowa premiera mogłaby z tego powodu być już zbyt "gęsta". Stąd też pomysł, aby tańsze modele telefonów wprowadzać do oferty jednak w późniejszym czasie.

Taki zabieg z pewnością pozwoli na zwiększenie w 2026 r. sprzedaży iPhone'ów 18 Pro, bo te nie będą kanibalizowane przez najtańszy telefon. Tegoroczna "siedemnastka" wprowadziła mnóstwo ulepszeń względem poprzednika i sprzedaje się wyśmienicie.

Można się domyślać, że taka strategia będzie kontynuowana przez co najmniej kilka następnych lat i obejmie kolejne telefony. To oznacza, że w pierwszej połowie 2027 r. pojawią się iPhone'y 18,18e oraz Air 2, ale już we wrześniu tego samego roku zobaczymy modele z serii 19 Pro.

