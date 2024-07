Spis treści: 01 Składany iPhone nadchodzi?

Składany iPhone nadchodzi?

Rynek telefonów składanych, czyli popularnych składaków rośnie w siłę. Swoje propozycje ma w swoim portfolio wielu chińskich producentów, ale także Samsung - największy rywal Apple. Doskonale znamy serię Galaxy Flip czy Fold, które od kilku lat regularnie pojawiają się na rynku. Dla jednych ciekawostka, dla innych najlepsze urządzenie pod słońcem. Tak, te telefony mają coraz większe grono sympatyków i użytkowników.

Do walki o nowego konsumenta nie wkroczyło jednak Apple. Już od jakiegoś czasu pojawiać zaczęły się głosy, że amerykański gigant powinien wreszcie stworzyć swój własny, nowy smartfon. Na to się jednak nie zanosiło... aż do tej pory. Jak podaje serwis The Informator, składany iPhone jest już w fazie produkcji, przynajmniej wersji prototypowej.

Kiedy nowy iPhone ze składanym ekranem?

Rzekomo Apple skontaktowało się już z azjatyckimi fabrykami i dostawcami części, a samo urządzenie ma mieć nazwę kodową V68. Na razie brak znaczących szczegółów technicznych urządzenia poza tym, że ma być wyposażone w autorskie narzędzia sztucznej inteligencji od Apple. W tym wypadku producent dołączył już do technologicznego wyścigu, ale na swoich zasadach.

Premiera składanego iPhone'a miałaby mieć miejsce dopiero w 2026 roku. Nie w tym, ani nie kolejnym. Na razie pozostaje nam czekać na tegoroczną premierę serii iPhone 16, a za rok czekają na nas modele z numerem 17 w tytule. Co ciekawe, w 2025 roku na rynku ma zadebiutować iPhone 17 Slim, czyli mocno odchudzony, ale nadal potężny wariant telefonu. Ten ma być najdroższym iPhone'm w historii.

Składany telefon? Króluje Samsung

Ciekawe, czy Apple da radę przerwać hegemonię Samsunga na polu składanych smartfonów. W tym wypadku to koreański producent wraz ze swoimi urządzeniami budzi największe emocje... i sprzedaż. W tym roku zadebiutowała nowa, kolejna już seria Flipów i Foldów - oznaczona numerem 6.

