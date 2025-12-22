Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jakby to było mieć dostęp do całej bazy muzyki ze Spotify bez połączenia z internetem? Niemal całe archiwum platformy trafiło na torrenty, ale jeśli już planujecie je pobrać, to nic z tego nie będzie. Z prostej przyczyny. Nie starczy wam miejsca na dysku.

Baza muzyki ze Spotify trafiła na torrenty i waży blisko 300 TB

Niemożliwego dokonało Anna's Archive, które znane jest z tworzenia kopii zapasowych książek i prac naukowych. Firma zeskanowała bazę Spotify i w ten sposób udało się stworzyć archiwum niemałej całej zawartości platformy Szwedów.

Anna's Archive zdołało zarchiwizować metadane 256 milionów utworów i pliki audio 86 milionów piosenek ze Spotify, co stanowi około 99,6 proc. wszystkich odsłuchań w popularnej platformie. Tak powstało archiwum ważące blisko 300 TB! Nie, nie gigabajtów, a terabajtów.

Całość trafiła na torrenty, gdzie jest dystrybuowane i posortowane według popularności. Z informacji przekazanych przez Anna's Archive wynika, że jest to obecnie największa publicznie dostępna baza metadanych muzycznych na świecie.

Czy takie działania są legalne?

Nie, jest to legalne, choć działania podjęte przez Anna's Archive nie są określane jako piractwo. Firma nazwała projekt "archiwum konserwatorskim", który może być dobrym początkiem do zachowania współczesnej muzyki.

Mimo to nie mieści się to w granicach praw autorskich, na zasadzie których udostępniana jest muzyka w Spotify. Pliki audio w większości przypadków są licencjonowane od wytwórni muzycznych. Masowe pobieranie nagrań i redystrybucja ich za pośrednictwem torrentów narusza warunki korzystania z usługi i prawa autorskie w wielu krajach.

Oczywiście trudno też sobie wyobrazić, aby ktoś chciał pobrać z torrentów niemal całe archiwum muzyczne ze Spotify. Głównie z racji ogromnych rozmiarów. Koszty przechowywania takiej bazy na wielu dyskach są zbyt duże, aby miało to logiczny sens. Wszak za znacznie mniejszą kwotę można wykupić subskrypcję Premium i cieszyć się dowolną muzyką na różnych urządzeniach.

Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów © 2025 Associated Press